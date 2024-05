Joaquín Prat estalla ante un okupa y le deja mudo con la pregunta más esperada

El programa "Vamos a ver", en Telecinco, subió de tono cuando el popular presentador interrogó al habitante ilegal de una casa en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Con cada nueva emisión de Vamos a ver se presenta ante la audiencia la posibilidad de presenciar algún encontronazo, aunque sea leve, ya sea entre los propios miembros del equipo del matinal de Telecinco, como el que ocurrió entre Joaquín Prat y Patricia Pardo, o entre los presentadores con algún invitado, como el vivido hace unos días entre la comunicadora gallega y un vecino de Murcia. Y este mismo miércoles 22 de mayo, esa posibilidad se hizo real cuando desde el programa se abordó un nuevo caso de okupación en Torrejón de Ardoz.

El magacín de Mediaset sentó a Prat en la mesa junto a sus tertulianos para tratar este asunto. Así, desde el plató de Telecinco se contactó con el individuo en cuestión para que este explicase con sus propias palabras cuáles eran los motivos que le habían llevado a 'apropiarse' de una vivienda y a alterar la convivencia vecinal, teniendo en cuenta que se han llegado a realizar destrozos en las zonas comunes. Pero la entrevista tenía todos los ingredientes para no ser tranquila nada más ver cómo la iniciaba el presentador: "Para hacer el reportaje, custodiados por la policía. Para hacer la entrevista, custodiados por la policía".

Joaquín Prat responde a un okupa de Torrejón de Ardoz

"Soy okupa y tengo antecedentes policiales. Ninguno pertenecemos a la banda de los Trinitarios, los vecinos lo dicen, pero del dicho al hecho hay mucha diferencia porque si un juez no condena a nadie por bandas latinas, no implica que lo sean", se presentó Stanley, el joven al que acusan de pertenecer a una banda y de haber okupado una de la viviendas del bloque. Como la mayoría, se ha escudado en el desempleo, como si esta condición valiese de justificación alguna para okupar una vivienda ajena. "Trabajaba en una pizzería y ahora estoy desempleado. Recibo el paro y, de momento, no he vuelto a encontrar trabajo. Nosotros estamos en trámites de que nos den el alquiler de la vivienda social, pero mientras tanto, seguimos de okupas".

Joaquín Prat responde a un okupa de Torrejón de Ardoz: “¿Por qué tenemos que seguir las normas y gente como tú no? https://t.co/0vOhUP8wuj — Antonia Camprecios (@Antoniacampre) May 22, 2024

Desde el plató de Vamos a ver se podía ver a Joaquín Prat conteniendo su enfado, el cual iba creciendo según escuchaba a este hombre cómo justificaba su decisión. Hasta que ya no aguantó más y decidió intervenir, soltando una de las preguntas más esperadas y que todos nos hacemos: "Entonces todas las personas que esperan el trámite para que le den una vivienda social ¿Qué es? ¿Más tonta que tú? ¿Por qué tenemos que seguir las normas y gente como tú no?". Pero Stanley no iba a responder lo que Prat esperaba, sino que lo hizo con soberbia e intentando culpar a la policía: "Aquí hay un abuso de la policía y por eso cuando ellos vienen aquí abusan de los jóvenes, los agreden. No veo normal vivir en esta situación porque hay gente que paga su dinero, pero nosotros tampoco tenemos nuestra vivienda social", sentenció, dejando patente que esa era la única solución.