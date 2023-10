Ana Rosa no lleva bien su ‘derrota’ ante Sonsoles y se inventa un dato clave

La presentadora, ex reina de las mañanas, dispara con bala a su gran rival en Antena 3, que le está ganando la batalla de la audiencia cada tarde

Ana Rosa Quintana no parece que lleve demasiado bien su derrota vespertina de cada día ante la que fuera su compañera de cadena, Sonsoles Ónega. Eso se desprende de sus palabras en una entrevista concedida por la presentadora de TardeAR a Informalia en las que de forma sibilina ataca a su rival.

Quintana, de 67 años, asegura que tras años reinando en las mañanas ella nunca pidió ir a la tarde y que estuvo “cinco meses diciendo no”. Además, lanza una pulla a Antena 3 con el argumento de que 'Y Ahora Sonsoles' no tiene publicidad y su programa sí. “Me encantaría no tener publicidad”, afirma antes de añadir que también le pone “muy contenta que todos los compañeros cobren todos los meses, no solamente los de la productora, sino de toda la cadena”.

Pero si hay una frase que delata el ‘pique’ de Ana Rosa con Sonsoles Ónega es su contestación cuando le preguntan por ella. “Es buena, de otro modo no la hubiera contratado yo”. Precisamente esa frase contiene un dato falso que delata el malestar de Quintana con su competidora. Y es que Sonsoles Ónega nunca estuvo contratada por Ana Rosa Quintana, jamás fue empleada de su productora Unicorn Content.

Es cierto que Ónega presentaba un programa en Telecinco, Ya es Mediodía, producido por Unicorn Content, pero ella siempre dependió contractualmente de Telecinco, cadena que la fichó procedente de Cuatro (entonces propiedad de Prisa) como periodista de Informativos años atrás y de la que cobraba su sueldo hasta el último día.

Sonsoles Ónega nunca fue por tanto ni subordinada ni empleada de Ana Rosa. Otra cosa distinta es que tanto en Unicorn como en Mediaset vieran en ella la sustituta natural de Quintana. De ahí que su fichaje sentara tan mal en las oficinas de la empresa de Ana Rosa y en las oficinas de la propia cadena con domicilio en el barrio de Fuencarral.