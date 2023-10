La inesperada y emocionante confesión de Miguel Ángel Silvestre sobre su niñez

El actor visitó "El Hormiguero" junto a Macarena Gómez para promocionar la segunda temporada de la serie "30 monedas" y terminó confesando un suceso de su niñez.

La nueva temporada de "El Hormiguero" continua viento en popa con la visita de Macarena Gómez y Miguel Ángel Silvestre para presentar la segunda temporada de la serie '30 monedas', que se estrenará en HBO Max el próximo 23 de octubre.

Esta visita de Miguel Ángel Silvestre le convirtió en invitado Platino del programa, habiendo cumplido 10 visitas al espacio que presenta Pablo Motos, quien además mostró un vídeo de los mejores momentos del actor en el programa, donde destacaron el beso entre el presentador y el actor frente a Paula Echevarría en 2014.

Un beso que tiene una interesante intrahistoria, porque en un principio los que se iban a dar el beso iban a ser Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría, aunque hubo un cambio de última hora: "Organizamos toda la escena con Paula y Miguel, con el coche, y dijimos que estaría bien que se dieran un beso. Pero ella dijo que 'estaría mejor que os lo dierais vosotros dos'".

Miguel Ángel Silvestre confiesa que sufrió bullying de pequeño

El actor recordó un incidente que vivió en una joyería en la que evitó el robo de dos bolsos al salir corriendo detrás del ladrón: "No debería nadie correr detrás, porque te tienes que proteger". Aunque también explicó el motivo de su reacción: "De pequeño me hicieron bullying en el colegio, he tenido pesadillas durante años, como que me pegan y no sé quien es".

"De pequeño me pegaron un grupo de niños y me generó un bloqueo ante la violencia, un miedo. Pero si veía la violencia desde fuera, con alguien vulnerable, explotaba de forma innata. Me veía ahí", confesaba el actor para después recordar otro incidente que vivió siendo más mayor: "Un día salía del cine y vi a un hombre pegando una patada a un perro. Le empujé inmediatamente. Me apartaron mis amigos y me preguntaron qué me pasaba, les respondí que yo era ese perro. Por eso salí corriendo detrás del ladrón, aunque no debería haberlo hecho".