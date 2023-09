Mediaset aclara los rumores sobre el futuro de Pedro Piqueras en Telecinco

El director de informativos del grupo de comunicación ha hablado sobre las novedades de los informativos en Cuatro y Telecinco y sobre el incierto futuro del veterano presentador.

Mediaset España lleva desde hace tiempo sumida en una revolución constante, una revolución que ha ido afectando a todos sus ámbitos, canales y programas. Todo comenzó con la marcha de Paolo Vasile hace poco menos de un año, y desde entonces la corporación ha ido tomando decisiones revolucionarias para intentar cambiar el rumbo de un barco dirigido al desastre.

Desde la cancelación de "Sálvame" o la concesión de las tardes de Telecinco a Ana Rosa Quintana hasta unos nuevos y actualizados deportes, Mediaset sigue revolucionando su parrilla, y ahora, tal y como adelantábamos en Esdiario hace algunos días, la corporación va a remodelar sus informativos comenzando con el cierre de Nius, su diario digital.

Sobre esa decisión que ha tomado Mediaset, para cerrar ese diario digital el próximo 10 de octubre, ha hablado Juan Pedro Valentín en verTele, donde ha asegurado que el cierre de Nius "es una consecuencia provocada por la intención de potenciar los informativos. Había que determinar cuándo íbamos a empezar y con quién íbamos a hacer los informativos de Cuatro, y al igual que hace 4 años, cuando cogimos gente que estaba en Cuatro y la pasamos a Nius, haremos un proceso a la inversa".

Pero Juan Pedro Valentín no solo se refirió al cierre de Nius y a la vuelta de "Noticias Cuatro", también ha hablado sobre algunas de las caras más importantes de Telecinco y cómo afectan a la imagen de la cadena, asegurando que "todo tiene una influencia, y las cadenas generan una imagen con todos sus productos".

El futuro de Pedro Piqueras, en sus manos

El director de informativos de Mediaset España también quiso dedicar unos minutos a hablar sobre el futuro de, posiblemente, la cara más reconocible de "Informativos Telecinco" en España, Pedro Piqueras. Y es que este año, el telediario de la cadena de Mediaset ya ha sufrido alguna baja con los cambios que han aplicado, tal y como sucedía con JJ Santos en los deportes hace un par de meses o con la de José Antonio Luque hace un mes.

Ahora, Juan Pedro Valentín se ha referido a la posible salida de Pedro Piqueras, a quien ha querido dejar plena decisión sobre su futuro en la cadena: "Pedro Piqueras seguirá presentando hasta que él quiera. No estamos planeando nada, ni para enero ni nunca. No tengo ni idea de si en enero estará, y trabajamos con la posibilidad de que esté o de que no esté, porque será él quien lo decida".