¿Quién fue el concursante de La Isla de las Tentaciones que se lió con tres?

Marta Peñate desveló el bombazo a la conclusión de la quinta edición del popular reality de Mediaset: uno de los concursantes se había liado con ¡tres participantes del programa!

Telecinco emitió el debate final de La Isla de las Tentaciones 5 el primer día del año. En la entrega, Marta Peñate desveló qué concursante había tenido un acercamiento con tres participantes de la edición.



La tertuliana pidió que se pusieran en medio del plató del debate a varios de los concursantes del programa. "Me gusta la honestidad, así que yo creo que lo mejor es que dé un paso al frente la persona que de aquí se ha liado con tres", explicó la colaboradora para que uno de los chicos desvelara quién de ellos había sido.

Fue entonces cuando Vladi dio un paso adelante. Después, Sandra Barneda preguntó por las tres personas a las que se refería Marta Peñate, que también había pedido que las tres chicas protagonistas se pusieran a su lado para resolver el secreto.

¿Quiénes son las tres chicas con las que se ha liado el soltero?



María de los Ángeles, Ana y Cristina, que se colocaron junto al soltero en el centro del escenario, fueron las tres chicas que, fuera del programa, han tenido un affaire con el soltero y la presentadora preguntó a Paola por si le había sorprendido conocer esta información, algo a lo que ella reaccionó.

"¿Te ha sorprendido lo de Vladi, Paola?", preguntó Sandra Barneda. "Lo intuía un poquito, pero no sabía con quién", contestó la participante.



"He sudado un poco", admitió Andreu, que pensó que su novia podría ser una de las chicas que había tenido un escarceo con Vladi.

Además de desvelar la información sobre Vladi, Marta Peñate protagonizó un tenso encontronazo con Tania. El conflicto comenzó cuando la colaboradora le recriminó su actitud con Samuel.



"Me gustaría decir algo a favor de ti, pero no puedo. Respétame un poquito y bájate del trono. Yo contigo y tu chabacanería no puedo", dijo Marta. "¿Quién te crees tú para llamarme mindundi? ¿Tú me conoces a mí para llamarme mindundi? ¿Y tú qué eres? Tú eres una falsa, que traicionas a tus amigos. Eres una falsa, solo te importa la tele", respondió Tania.

"Has hecho todo el programa para intentar quedar tú bien. Has sido capaz de decirle a Samuel que, si no llega a ser por Hugo, lo hubieras pasado fatal. ¿Fatal de qué? Si a ti no te han hecho nada, deja de hacerte la víctima, a ver si te entra en la cabeza. Le dices a Samuel que le vas a perdonar todo lo que te ha hecho. ¿Qué te ha hecho? Si le has corneado de arriba a abajo", esgrimió Peñate.



Pese a su enfrentamiento, ambas terminaron reconciliándose cuando Tania admitió todo el daño que había hecho a su expareja. "Tania, hubiera preferido que lo hubieras hecho antes, pero esta es la Tania que yo quería ver, la Tania que reconoce sus errores y, aunque sea tarde, enhorabuena por haberlo hecho", afirmó Marta, que dio un abrazo a la participante.