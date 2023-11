Vicente Vallés desmonta las mentiras del PSOE con la deuda y las Cercanías

“Hace cuatro días la ministra de Hacienda decía que era un invento la condonación de deuda” o “dijeron que el traspaso de Cercanías era ilegal… ahora es legal”, resalta el periodista

El conductor de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, hizo un análisis sobre los acuerdos de Pedro Sánchez con ERC y más concretamente sobre lo que miembros del Gobierno y del PSOE decían antes sobre determinados asuntos como la cesión de las Cercanías y la condonación de la deuda a Cataluña y lo que al final han acabado haciendo para asegurarse los votos independentistas en la investidura.

Tres minutos le bastaron a Vicente Vallés para dejar en evidencia las mentiras del PSOE, algunas tan descaradas como que hace cuatro días ministros socialistas negaban lo que luego se ha materializado en el pacto con el ex preso Oriol Junqueras. Así, el conductor de Antena 3 Noticias recordaba que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, decía en sede parlamentaria que transferir las Cercanías “sería ilegal”.

Vicente Vallés saca el corte de la ministra donde aseguraba “de forma muy vehemente” en el mes de mayo, justo antes de elecciones, que “eso no es legal, un traspaso de Cercanías no tiene un encaje legal posible, esa infraestructura no sólo es Cercanías, sirve para el tráfico de mercancías y de trenes entre comunidades”. “Por lo que parece ahora sí es legal lo que hasta las elecciones del 23 de julio no era legal, será otro cambio de opinión”, añade el periodista de Antena 3.

Vicente Vallés además saca otra mentira del PSOE, esta con sólo cuatro días de diferencia, la de la condonación de parte de la deuda a Cataluña, recordando las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que señalaba que “eso se lo inventan las comunidades del PP, eso no ha ocurrido”. “Dicho hace cuatro días”, subraya el conductor de Antena 3 Noticias.