El tenso momento de Almudena Ariza desde Israel que deja helado a TVE

La corresponsal en Jerusalén ha cortado un directo por dos ciudadanos judíos que le habrían amenazado. Ha avisado por redes que está bien y que ha denunciado los hechos ante la Policía.

Sin duda el trabajo de corresponsal es uno de los más duros para un periodista. Al hecho de estar fuera de casa hay que añadirle que en ocasiones tienes que lidiar con problemas inesperados y momentos tensos, más si cabe si intentas informar desde una zona en conflicto bélico. Es el caso de Israel, cuyo conflicto militar con Palestina se ha intensificado sobremanera desde aquel brutal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 sobre suelo israelí. Los corresponsales y enviados especiales cada vez tienen más difícil hacer su trabajo y esto le ha pasado a Almudena Ariza.

La corresponsal de TVE en Jerusalén realizaba, como cada día, un directo para el Telediario desde la capital de Israel cuando una persona se ha puesto entre la cámara y la experimentada periodista para pedirle, de malas maneras, que cortara el directo. Ariza intentaba le intentaba explicar que estaban en directo y trabajando, pero para evitar males mayores y para tampoco montar un espectáculo ha decidido interrumpir la conexión.

Se incrementa la presión sobre Netanyahu y aumentan también las dificultades para informar desde Jerusalén, como le ha ocurrido a nuestra corresponsal, @almuariza, que ha sido interrumpida por varios ciudadanos durante una conexión en directo



▶https://t.co/w5yKelrlK4 pic.twitter.com/FrBavF3PMW — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 10, 2024

Precisamente la periodista informaba sobre el aumento de presión a nivel político y social en Israel por los bombardeos de Gaza cuando este individuo ha aparecido en escena. "No nos están dejando…siento mucho pero tenemos que cortar. I am working, this is a live (Estoy trabajando. Estamos en directo", trataba de razonar Almudena Ariza ante el hombre. "Lo siento tenemos que cortar esta conexión porque no nos dejan continuar. Son ciudadanos. No son ni Policía ni miembros de seguridad", decía la corresponsal antes de devolver la señal a Prado del Rey.

Almudena Ariza retoma la conexión y explica el altercado

Después han podido recuperar la conexión con Almudena Ariza que ha explicado lo sucedido, asegurando que es algo que cada vez se está volviendo más habitual. "Nos insultan, nos llaman mentirosos y nos dicen que nos vayamos del país", afirma la corresponsal, que también denuncia que cuando escuchan la palabra 'Gaza' es cuando vienen los problemas: "La pregunta que siempre nos hacen es: '¿Estáis con nosotros o contra nosotros?'".

Desde RTVE han publicado un vídeo en el que se puede ver a la persona que ha interrumpido el directo y a otro, que grababa con el móvil, asegurando que el acoso ha seguido durante varios minutos.

Recuperamos la conexión con nuestra compañera @almuariza después de que varios ciudadanos la interrumpiesen mientras informaba desde Jerusalén: "No quieren que estemos aquí y no quieren que hablemos de Gaza"

▶https://t.co/w5yKelrlK4 pic.twitter.com/fAH2Toz9xG — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 10, 2024

"¿No entiendes por qué?"



Así han seguido hostigando a la compañera Almudena Ariza (@almuariza) y al resto del equipo de la corresponsalía en Jerusalén los ciudadanos israelíes que han obligado a interrumpir su conexión en directo con el @telediario_tve

Por último y una vez la periodista de la cadena pública española ha podido acabar con su trabajo sin más sobresaltos, ha publicado en su cuenta de X un mensaje para tranquilizar a todo el mundo y dar más información sobre lo ocurrido. Por ejemplo, que se trata de dos ciudadanos judíos que le habrían amenazado con "llamar a otros" y "hacernos algo malo".