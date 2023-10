TVE compra la versión de Hamas sobre el ataque al hospital e ignora la de Israel

El mensaje lanzado en la red social X sigue activo y no ha habido rectificación al respecto. Es más, ha seguido insistiendo durante horas en esa misma línea, sin dar las otras versiones.

La televisión pública TVE se hizo eco de las acusaciones palestinas sobre un supuesto ataque de Israel a un hospital de Gaza sin contrastar la noticia y lanzó un mensaje en la red social X en el que afirmaba sin dejar lugar a la duda que Israel era el culpable de la matanza de cientos de personas. "Israel bombardea un hospital en Gaza y deja, al menos, entre 200 y 300 muertos”, afirmaba TVE en ese mensaje.

🔴 Israel bombardea un hospital en Gaza y deja, al menos, entre 200 y 300 muertos https://t.co/o8MtEtcThD — RTVE (@rtve) October 17, 2023

Poco después, las autoridades israelíes mostraron pruebas en forma de grabaciones en vídeo de que el cohete que impactó contra el centro sanitario podría proceder de un lanzamiento fallido desde el lado palestino. TVE no se ha hecho eco en esa red social de la versión de Israel hasta muchas horas más tarde, pero sí de las acusaciones de Hamas.

De todos los videos que vi de la explosión en el hospital de Gaza, este es el primero que me parece convincente, aunque no tengo condiciones técnicas de dar una conclusión. A la derecha se ve una lluvia de cohetes lanzados desde Gaza, o sea, no por Israel. Luego, la explosión. https://t.co/t63Z9Dvh7X — Bruno Bimbi (@bbimbi) October 17, 2023

Gaza | Condena internacional al ataque israelí contra un hospital https://t.co/06IYk2Jzsb — RTVE (@rtve) October 17, 2023

En sucesivos mensajes en X, TVE sigue dando por hecho que el ataque al hospital procedía de Israel y, como decimos, no solo no lo ha puesto en duda en ningún momento sino que ni siquiera ha dado voz a la versión del país atacado por terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre. Las dudas respecto a lo sucedido todavía son muchas pero lo que es realmente criticable es no dar todas las versiones de los implicados.

Muchas horas después de lanzar esos mensajes contra Israel y después de la denuncia de ESdiario, TVE publicó un post en X el que finalmente se hacía eco de la versión de las autoridades israelíes.