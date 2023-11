Ibai Llanos revela el plantón que dio a uno de los buques insignias de Telecinco

El popular creador de contenidos, en una conversación con otro 'streamer', ha desvelado la oferta que le hizo Paolo Vasile para que formara parte de un programa de entrevistas.

Las cadenas de televisión, en su intento por atraer a las generaciones más jóvenes, están apostando por nuevas caras, más afines a sus gustos. Así, por ejemplo, en TVE recurrieron a Cristinini para su nueva etapa del Grand Prix. Pues, al parecer, Telecinco también intentó subirse a este carro. O, al menos, eso ha desvelado Ibai Llanos. El creador de contenido, más allá de sus puntuales apariciones, como la de hace unos días en Joaquín, el novato, de Antena 3, su carrera continúa principalmente en Twitch. Pero, según ha contado en un directo con El Xocas, fue tentado por Mediaset.

Así es. El exitoso streamer contó a su compañero que el grupo de Fuencarral le ofreció liderar un programa de entrevistas para el prime time para la principal cadena. Una oferta que rechazó. Pero, lo sorprendente de esto es quién la realizó: "el director general de Telecinco en aquel momento, que de hecho lo han cambiado recientemente". Esta explicación lleva a pensar que se refería al mismísimo Paolo Vasile, entonces aún consejero delegado del grupo. "Vino con otro tío de Telecinco, y quería que hiciese entrevistas en Telecinco a gente muy, muy top".

Ibai rechaza una oferta para Sálvame

Con esta oferta, Telecinco pretendía aspirar a contar con estrellas internacionales como Cristiano Ronaldo: "Yo me sentaría en plan cara a cara, pero rollo pódcast. Y quería que fuese para el prime time de Telecinco". Pero esta propuesta no encajó en los parámetros de Ibai, que terminó por señalarle que "el tema de la tele no veía... Pero imagínate la cantidad de dinero que tiene esa gente. No lo acababa de ver. Le dije que no me sentía muy cómodo y que era mucha responsabilidad, y que no sabía si la televisión era mi medio, como para poder hacerlo". A esto, el vasco añadió que lo dejó "pasar y al cabo de unos cuantos meses, Telecinco cambió de jefe", hablando así de la salida de Vasile y la reconfiguración de Mediaset con Alessandro Salem como nuevo consejero delegado.

Pero la cosa no quedaría ahí, pues a esta propuesta se añadiría otra. Y es que, Ibai también fue tanteado por La Fábrica de la Tele: "Me dijeron que fuese a Sálvame y que presentara el programa que yo quisiera con quien yo quisiera, y que le podíamos poner el nombre que quisiéramos". Y del mismo modo que contestó a Vasile, respondió a La Fábrica, pues tampoco entraba en su planes: "Eso es lo último que yo haría pero porque no me pega nada, ni me siento cómodo ni la gente va a entender nada, ni absolutamente nada". Cabe señalar que desde el que fuese buque insignia de Telecinco, antes de que finalizara sus emisiones después de 14 años en antena, se invitó públicamente tanto a Llanos como a su socio y amigo Gerard Piqué para que realizaran una retransmisión de la Kings League desde el mismo plató de Sálvame.