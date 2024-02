A Mariló Montero no le gusta la risa de Gonzalo Miró y le pone en su sitio

Los colaboradores de 'Espejo Público' han vuelto a tener un enganchón en directo cuando la colaboradora iba a tomar la palabra por el tema Ábalos y a su compañero se le ha escapado la risa.

Va camino de ser un clásico de las mañanas de Antena 3. Algo así como una especie de sección diaria de Espejo Público protagonizada por dos de sus colaboradores: Mariló Montero y Gonzalo Miró. Ellos son los que menos esconden que están, ideológicamente hablando, a años luz de distancia el uno del otro. Y así pasa, que los enganchones entre los dos tertulianos son frecuentes ante la mirada de una Susanna Griso que ya acepta el pique entre los dos.

Todo ha empezado cuando Mariló Montero tomaba la palabra para dar su opinión sobre el tema de moda: el caso Koldo y el abandono o no de José Luis Ábalos de su escaño en el Congreso. Antes de empezar a hablar, a Gonzalo Miró se le escapaba una risa que no pasaba desapercibida para su compañera que, como es habitual, no se ha quedado callada.

"Gonzalo Miró me va a enseñar a mí a ser tertuliana...": Mariló Montero se revuelve en 'Espejo público' pic.twitter.com/NzLZfeOJL0 — TVMASPI (@sebas_maspons) February 27, 2024

"A Gonzalo le sienta mal que yo siempre esté en su contra. Le pone", expresaba irónica la colaboradora, que recibía como respuesta por parte de Miró un "no digo que estés en mi contra, digo que no descansas", haciendo referencia a las críticas que Mariló suele hacer al PSOE y al Gobierno de Sánchez.

"Ahora Gonzalo Miró me va a enseñar a mí a ser tertuliana", le respondía a su vez la también presentadora que precisamente destacaba que aunque lo suyo era estar en ese papel también se ve bien de tertuliana, a lo que Miró contestaba ofendido: "Yo no te estoy enseñando. No te pongas así, si solo me he reído, nada más".

Mariló compara a Pedro Sánchez con Vito Corleone

Tras el nuevo rifirrafe entre ambos -que ha acabado con buen rollo entre ambos- Mariló ha pasado a dar su opinión sobre el asunto y lo ha hecho con una referencia cinéfila comparando la figura de Pedro Sánchez con la de Vito Corleone en El Padrino. "A Sánchez se le ha ido de las manos el control de Ábalos. Esto se aprende del maestro de todo esto, que era Vito Corleone, cuando le decía a su familia: 'Tienes que hacer crecer a los tuyos para que el día que tú te retires siga la empresa bien liderada", argumentaba la colaboradora que remataba asegurando que Pedro Sánchez comete ese error "porque solo quiere preservarse él en el liderazgo".