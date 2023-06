Una 'influencer' no duda y pone a Juan del Val en su sitio delante de Nuria Roca

El escritor y colaborador de 'La Roca' se enfrentó a Ana Brito en 'El Club de los ofendidos' por un comentario que este había soltado en 'El Hormiguero', recibiendo un gran zasca.

Como cada domingo, La Roca el programa de Nuria Roca en La Sexta dedicó un momento a su Club de los ofendidos. En esta sección, Juan del Val, además de ser protagonista, tiene que enfrentarse a quienes se sintieron ofendidos por algunos de los comentarios que realiza sobre diversos temas. Esta semana tocaba las influencers, a las que tildó de "amargadas". Pero el colaborador no contaba con encontrarse al otro lado con Ana Brito, considerada por la revista Forbes como una de las mujeres más influyentes y cuyos vídeos exponen cuestiones de nuestro día a día tirando del humor. De hecho, la joven no solo soltó más de un zasca a Del Val, sino que lo puso en su sitio.

Todo venía por las últimas declaraciones de Juan del Val en El Hormiguero, las cuales levantaron polvareda por una nueva moda en Tik Tok, que son las desinfluencers. El también escritor dejó aquí clara su opinión con un "me parecen unas amargadas. Sí, quiero consumir lo que me da la gana. Ya está". Pero, no contento solo con eso, añadió que "si las influencers me caen mal, las desinfluencers me caen peor". Una vez recordado ese momento, su mujer y presentadora le indicaba que "a estas alturas de la película, no te puedes meter con las influencers, ya tienen entidad propia".

El zasca de la influencer a Juan del Val

Juan del Val, pese a los intentos de Nuria por calmar un poco las aguas, seguía señalando que no entiende lo que hacen. Así, llegados a este punto, la presentadora de La Sexta recalcó a su marido que "esto no lo vamos a tolerar, pero ni lo toleramos nosotros ni lo tolera ella", dando paso a Ana Brito, de El Show de Briten, una de las mujeres más influyentes actualmente en nuestro país. De hecho, la joven aseguró sentirse "desolada" por las palabras del colaborador, porque no se esperaba esto de él, señalando que "tenía muchas ganas de conocer". Y Nuria, ante este comentario, no dudó en reprender a su pareja, reprochándole que siempre la deja mal ante los demás. Y, entonces, la influencer tiró de mucha ironía para arremeter contra Juan del Val: "Tú nunca tienes razón. Vas de ese palo, pero no".



Además, a Brito le pareció algo llamativo que "una persona con 315.000 seguidores en Instagram y haciendo acciones con marcas en sus redes sociales, se autoodie". Este comentario está basado en una opinión que tiene la propia influencer sobre Del Val, pues, según comentó "es que como él es influencer y no lo admite, odia a todas las personas que tienen más seguidores, que hagan más colaboraciones que él o que escriban mejor que él". Pero el colaborador de La Roca y El Hormiguero no estuvo de acuerdo con esa afirmación porque, según él, "yo no hago publicidad en redes", aunque explicó que a veces le preguntan de qué marca es la ropa que lleva. A lo que sus compañeros le indican que eso es "ser influencer", pero él niega que sea voluntariamente. "Es a mi pesar", soltó.