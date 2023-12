Herrera carga contra el Gobierno por el trato a Milei y hunde a varios ministros

El presentador de COPE carga contra el Gobierno socialista y su falta de respeto institucional con un país como Argentina y su nuevo presidente, al que desprecian y todavía no han felicitado

Durante la madrugada de este lunes Javier Milei ha tomado posesión de su cargo como nuevo presidente de Argentina. Un acto institucional al que han acudido representantes de países que guardan relación con el argentino, como puede ser el caso de España. Sin embargo, no ha habido rastro de ningún enviado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y esa representación de nuestro país ha recaído en, solo, el rey Felipe VI. Esto no ha gustado a Carlos Herrera, que durante su monólogo no ha dudado en cargar contra el líder socialista y sus ministros por los desplantes ante el presidente electo de un país amigo.

🎧Herrera, sobre la toma de posesión de Milei: “Este Gobierno no envió ningún ministro, y mira que tiene ministros inútiles y desocupados. Es un gesto insólito porque las relaciones internacionales no se basan en amistades políticas, sino en el respeto institucional” pic.twitter.com/cgroCbyZZF — COPE (@COPE) December 11, 2023

El presentador de Herrera en COPE ha defendido que por encima de ideologías está el respeto institucional y gestos como este hablan bien a las claras de cómo es el Ejecutivo que dirige Sánchez. Primero, el comunicador de la “radio de los obispos” ha comenzado introduciendo el tema haciendo referencia a las palabras del propio Milei, que en su discurso de toma de posesión avisó a sus compatriotas de que, a corto plazo, la situación empeorará.

“El tipo no se anduvo con paños calientes. Advirtió de las dificultades que tiene por delante la sociedad argentina. Recibe la peor herencia, no esconde la realidad. Ha prometido un shock inicial que hará la vida de los argentinos más difícil”, comenta Herrera, que también incide en las dificultades que Milei tendrá para sacar leyes y reformas adelante al no contar con la mayoría en el Congreso argentino.

Felipe VI se fotografía con el embajador de Brasil en Argentina, Daniel Scioli, durante el acto de toma de posesión de Javier Milei como nuevo presidente.

Después de este análisis ha llegado el momento del ataque de Herrera al Gobierno de Sánchez y sus ministros. Y es que al presentador de COPE no le ha parecido nada bien que ningún representante del mismo estuviera en este acto -siendo el rey Felipe VI el único representante de España- sumando otro desplante más a un presidente electo en una nación hermana al que, por cierto, todavía no han felicitado de manera oficial.

A la toma de posesión fue el Rey al que le deparó un trato exquisito a pesar de que este gobierno no envió ningún ministro. Mira que tiene ministros inútiles y desocupados para acompañarle

Herrera lo califica como un gesto “absolutamente insólito”, ya que, según sus propias palabras, “las relaciones internacionales no se basan en las amistades políticas sino en el respeto institucional”. Además, el comunicador andaluz pone el foco en que Argentina sea un país amigo y que guarda mucha relación con el nuestro.

“Es un país hecho -entre otros- también por españoles, con muchos españoles viviendo en Argentina, con muchos argentinos hijos de españoles viviendo en España”, explica Herrera que insiste en que, a pesar de todo esto, Sánchez y los suyos siguen “desairando gratuitamente al presidente de Argentina”.