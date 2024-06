El patinazo de una concursante de 'El Cazador' que hace gracia a Roberto Leal

Mayka, en un intento de animar a su compañera, metió la pata al dirigirse de esta manera a Rodrigo Vázquez, recibiendo una divertida reprimenda por parte del presentador de TVE.

Si hay algunos momentos que son más destacables de otros dentro de los programas de televisión o los concursos son los conocidos popularmente como 'tierra, trágame'. De estos hemos podido ver unos cuantos en los últimos días. Sin ir más lejos, este pasado martes, en La 2, una concursante de Cifras y letras se equivocaba de palabra al intentar adivinar la respuesta, tras conocer la pista. Una situación que hizo que esta mujer se llevara las manos a la boca y se 'muriese' de la vergüenza, mientras que el plató del concurso se reía. Pues parece que eso de las 'confusiones' es un continuo en RTVE, ya que en otro de sus formatos, otra participante sufría otro lapsus.

Y es que, los parecidos pueden provocar situaciones de lo más cómicas, especialmente si es entre personajes conocidos del mundo de la televisión. Un ejemplo de ello fue la divertida anécdota que ha dejado una de las emisiones de El Cazador de estos días, el concurso que presenta Rodrigo Vázquez en La 1 cada tarde después del capítulo de La Promesa. Todo comenzó cuando Mayka, una de las concursantes de este formato, intentó darle ánimos a su compañera. Hasta aquí todo muy normal entre miembros del equipo. El momento 'viral' llegaría cuando quiso mencionar al presentador del concurso.

Confunde a Rodrigo Vázquez con Roberto Leal

"Pues nada, mucha suerte y por tu madre Josefina, que es una gran fan y me hace mucha gracia, pero que Roberto no es tan malo, que apures para ayudarnos", expresó muy convencida Mayka. Sin embargo, al escucharla, el presentador gallego se tapó la cara con las manos, con gesto de incredulidad, al ver que lo había confundido con el conductor de Pasapalabra, en Antena 3, quien además tiene un pasado en TVE. "Qué desastre. Cuatro programas, habla en la ronda, no sabe el nombre del presentador... Mayka, ¿cómo me llamo?", le preguntó divertido para asegurarse de que fuera un simple lapsus. Al darse cuenta, la concursante no pudo evitar reírse: "Rodrigo. No sé cómo te he dicho".

Un desliz que el propio concurso subió a su cuenta oficial en X, etiquetando al presentador andaluz: "Roberto Vázquez, natural del sur de las Rías del Guadalquivir", escribía con ironía Leal, haciendo así una referencia a su origen y al de su compañero de profesión. Una broma que no quedaría ahí, pues Vázquez también entró al trapo y quiso dejar su propia burla: "Formado en Santiago de Guadaíra y fan del pulpo a la flamenca, carallolé", contestó, mezclando sus dos culturas.

Un cruce de mensajes que deja ver el buen rollo que existe entre ambos presentadores, cuyos caminos se cruzaron a principios de año durante la celebración de los premios Iris de la Academia de Televisión. Una edición que contó con Roberto y Rodrigo en el equipo de presentadores. "¡Qué noche la de aquel día! Soplar las velas en los 25° Premios Iris y hacerlo tan bien acompañado son regalos que te da la profesión (...)", publicó el de El Cazador en Instagram.