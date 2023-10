La audiencia condena a Flo por sus "piquitos" y besos con lengua en Masterchef

El concursante que recibió uno de los besos en el programa ha confesado en las declaraciones a cámara: "Yo iba de broma, pero Flo me ha metido la lengua. No sé qué va a decir mi novio".

Hace unos días, Televisión Española anunciaba a bombo y platillo que el séptimo programa de Masterchef Celebrity vendría cargado de sorpresas. Como es habitual, la cadena pública presentaba las figuras conocidas que serían los acompañantes de los aspirantes durante el concurso que se emitió la noche del jueves: Carlos Latre, Ana Pérez y Florentino Fernández.

A este baile de famosos se sumaba el hecho de que la prueba de exteriores se convirtió en un crossover entre dos de las apuestas más fuertes de La 1, uniendo el concurso culinario a la ficción por excelencia del canal: La promesa. Los aspirantes prepararon su plato estrella en el Palacio de los Marqueses de Luján, donde tuvieron que pelear para ofrecer un banquete digno a los 80 miembros del equipo de grabación de la serie, en el que también estaban presentes los actores.

Con esta mezcla tan curiosa, La 1 dio al fin con la receta que les mantuvo holgadamente en el liderazgo de la noche del jueves, con un 16,6 % de share que dejaba un segundo puesto para la gala 6 de Gran Hermano Vip (13.8 %), presentado por Marta Flich.

Sin embargo, frente a todo pronóstico, no fue esta combinación lo que más impactó a la audiencia, sino que la nota más cómica y, a la vez, más polémica la puso Florentino Fernández en la búsqueda de un beso con alguno de los aspirantes al título.

"Flo tiene una lengua que es una bandeja"

Durante la primera prueba de la noche, los jueces sorprendían ofreciendo la posibilidad de que los concursantes decidieran qué plato elaborar (aunque luego hubo trampa), con la colaboración del subcampeón de la quinta edición del programa para dar ánimo entre fogones.

Sin embargo, Florentino aprovechó esos momentos de aproximación para buscar varios "piquitos" en la boca a los concursantes. Durante la presentación de la octava edición de Masterchef, Pepe Rodríguez ya avisaba que tenía cierto respeto a cómo iba a reaccionar la audiencia tras el caso Rubiales: "Tenemos miedo por esta temporada porque nos hemos dado cien mil picos. ¡Con la que ha caído! Es la edición de los picos. ¡La que nos va a caer", explicaba.

Un pronóstico que se acabó cumpliendo, con críticas de varios usuarios que tildaban la actuación del humorista de "no tener ninguna gracia" e incluso ser "asquerosa". Y, si los piquitos desataron la polémica, con el cierre de la prueba estalló por todo lo alto.

Tras la presentación del plato de Eduardo Casanova, Flo se llevó aparte al actor para animarle. El aspirante, tras varios mensajes de aliento por parte del cómico, le dijo en tono jocoso: "Cómeme la boca", una petición que sorprendía a los concursantes y jueces del programa, que acababan riéndose hasta que llegó el beso.

Y es que, fuera de todo lo que se podía esperar, Flo acabó dando un morreo en toda regla a Casanova, que después declaraba ante la cámara: "Yo iba de broma, pero Flo me ha metido la lengua, no sé qué va a decir mi novio". El cómico se reía tras el beso, acompañado en todo momento por el actor, y añadía: "Este es un plato que sí que me ha gustado, ¿ves?".

Para cerrar el encuentro, el concursante daba más detalles del beso una vez pasado el incidente: "Flo tiene una lengua que es una bandeja, gorda". Ahora solo queda saber si el humor con el que se lo ha tomado La 1 en sus redes sociales corresponde con cómo se siente el aspirante al respecto del beso.