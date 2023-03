José Mota "se salta" el guion y descoloca a Pablo Motos cuando entra a plató

El humorista acudía como invitado al programa de Antena 3, junto a Pepe Viyuela, y entró a "El Hormiguero" cantando un clásico de Los Payasos de la Tele, sorprendiendo al presentador.

El Hormiguero contaba este martes con dos invitados "de risa": José Mota y Pepe Viyuela. Los dos humoristas y actores acudían al plató del programa de Pablo Motos para promocionar su última película, El hotel de los líos, la secuela de García y García. "Son dos idiotas que se vuelven a encontrar en la vida", aseguraba Viyuela, pues sus personajes se ponen al frente de un hotel. "Son tan tontos estos tipos que cualquier de los dos es más tonto que el otro", completaba Mota la información de su compañero, provocando la risa de todo el público.

Pero lo parecía que iba a ser una promoción más en El Hormiguero con su correspondiente entrevista, su comienzo ya demostró que no sería así. Y es que, aunque Pablo Motos mantiene siempre una escaleta en la que se indica que tiene que presentar a los invitados y marcharse a una breve publicidad, en esta ocasión José Mota, por decisión propia, decidía saltarse el guion haciendo una entrada triunfal: cantando junto a Pepe Viyuela una de las canciones más célebres de Los payasos de la tele.

Los payasos de la tele suenan en Antena 3

Sin darse cuenta, Pablo Motos tuvo parte de culpa de la entrada que realizaron ambos actores al presentarlos como Don Pepito y Don José. Esto dio pie a que Mota y Viyuela entraran cantando la popular y conocida canción de Los payasos de la tele, Hola, Don Pepito; Hola, Don José: "Me imagino a la gente que nos esté viendo que sea fan de Duki, de Tini y de toda esta nueva hornada que dirá: ¿qué hacen estos? ¿qué cantan?", reflexionaba Pablo Motos. A esto, Mota quiso aportar su opinión: "Se han perdido una maravilla. Cuando las letras tenían sentido". Esta situación hizo que el presentador de Antena 3 admitiese, entre risas, que "no había pensado empezar el programa así", dando paso a la publicidad.

Vemos el trailer de la nueva comedia protagonizada por @JoseMotatv y Pepe Viyuela #MotaViyuelaEHhttps://t.co/MtgC2ptYFO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 21, 2023

Pero la entrevista de Mota y Viyuela no se quedó solo en esta "salida de guion", sino que también hubo tiempo para hablar y revelar. Eso es lo que hizo, por ejemplo, quien fuese integrante de Cruz y Raya, confesando el origen de una de sus frases más repetidas que, según contaba en Antena 3, está basada en hechos reales: "las gallinas que entran por las que salen". "Un vecino le dijo al del al lado que le faltaban cuatro y que si no estaban en su corral. El otro dijo que no había visto nada. Al mes, saltaron ocho gallinas al corral inicial y el segundo vecino le dijo al primero que a él le faltaban cuatro", relataba José Mota. "El primer vecino le contestó: No hagas números, las gallinas que entran por las que salen. De ahí viene la frase, de la ley de compensación", concluía.