La opinión de este ganador de "Pasapalabra" sobre Óscar Díaz y su bote

Las declaraciones del último ganador del bote de "Pasapalabra", de casi 2 millones de euros, sobre los impuestos que recoge Hacienda han levantado muchas opiniones al respecto.

El pasado miércoles 15 de mayo, Óscar Díaz se impuso a Moisés Laguardia y se convirtió en ganador de "Pasapalabra" llevándose un bote de casi 2 millones de euros. Desde entonces, Óscar Díaz ha acudido a diferentes medios de comunicación para hablar sobre su paso por el conocido concurso de Antena 3 y de como han sido sus primeros días tras ganar ese bote.

En varias entrevistas, el reciente ganador de "Pasapalabra" aseguraba que, para él, destinar buena parte del premio a Hacienda no es un problema: "No me parece nada injusto. Lo que me parecería injusto es que un trabajador ganando lo mismo que he ganado yo, que es una cifra muy aparatosa, tributara más que yo por el mero hecho de haberlo ganado en televisión y que el tipo impositivo fuera inferior, eso sería lo injusto".

Esas mismas palabras las ha repetido esta semana en su visita al programa de Julia Otero en Onda Cero, donde además ha coincidido con otro histórico ganador de "Pasapalabra", con Rafa Castaño, el ganador del bote más alto en la historia del concurso, 2.272.000 euros. Allí, ambos han vuelto a hablar sobre el pellizco que Hacienda le pega al bote y han coincidido en su opinión al respecto.

Rafa Castaño, misma opinión que Óscar Díaz

Desde que ganó el premio, Rafa Castaño aseguró que no le importaba pagar los impuestos correspondientes, que en su caso le quitaron más de un millón de euros, unas palabras que ha vuelto a reiterar en Onda Cero: "Cuando vives en sociedad tienes que someterte a una serie de obligaciones. Tu aportación no solo beneficia a los demás, también te beneficia a ti".

Unas palabras que también ha corroborado Óscar: "Estoy completamente de acuerdo. Vivimos en sociedad. Creo que lo que aportamos redunde en beneficio de todos... Los dos focos más claros, los que pensamos todos, son la educación y la sanidad, pero también el suelo que pisamos y tantas otras cosas".

Porque el objetivo de Óscar con sus impuestos es "que, como mínimo, España sea un país un poquito más igual... Si nos escudamos en lo que hace mal uno, en que dinero se gasta mal o en que el sistema es imperfecto para no cumplir nuestras obligaciones, contribuimos a erosionar la sociedad".