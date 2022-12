Christian Gálvez suelta un reproche de Paolo Vasile tras su salida

El presentador de 25 palabras ha dejado su opinión sobre la salida del hasta ahora máximo dirigente de Mediaset con una pequeña “rajada” que él le hizo cuando estaba en el cargo

Christian Gálvez atraviesa en estos momentos una nueva etapa en Mediaset. Después de haber estado décadas al frente de “Pasapalabra”, el fin de este concurso fue un torbellino de emociones para el presentador. Ahora, con “25 palabras”, parece que vuelve a la normalidad y ha dejado incluso verse por algún que otro medio para promocionar el concurso.

Y en una de esas entrevistas ha sido donde, en declaraciones a “El televisero”, ha confesado algo que poca gente ha hecho: su opinión sobre Paolo Vasile, el recientemente sustituido director general de Mediaset, el grupo propietario de Telecinco: “Lo mejor de Paolo para conmigo, para con Christian Gálvez y para con Chris, es la ausencia de todo eso. Si yo tengo algo que agradecer a Paolo es que durante todo el tiempo que he estado trabajando en Mediaset que es mucho es que no me dijera como tenía que hacer las cosas, sino que me haya dejado ser yo mismo”, ha señalado.

Unas palabras que se sumaron a un pequeño reproche que el propio Vasile le hizo cuando estaba en el cargo: “Si es verdad que en un momento determinado me dijo ‘habla despacio’, que fue cuando hice el formato de ‘La belleza nos une'. Solo tengo palabras de gratitud porque me ha dejado ser yo y eso es complicado. A veces el ser uno mismo puede ser arriesgado porque o gustas o no. Y a mi nadie en esta cadena me ha dicho tienes que ser así”.