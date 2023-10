El mensaje que hizo romper a llorar a Carmen Borrego en pleno directo

La hija de la fallecida María Teresa Campos ha tratado de guardar silencio en las polémicas de estas últimas fechas, pero en Así es la Vida no pudo reprimirse ante algunos comentarios

Carmen Borrego ha tratado de guardar silencio estos días desde que Bigote Arrocet hiciera unas declaraciones a Diez Minutos menoscabándola a ella y a su hermana Terelu Campos. Pero este viernes, la hija de María Teresa Campos no ha podido sujetarse y se ha derrumbado en pleno directo en el programa de Sandra Barneda 'Así es la vida'.

Viendo este vídeo creo que Carmen Borrego aún no está preparada para estar en un plató y que se hablen de temas de su madre. Me da penita verla así 😔 #AsíEsLaVida pic.twitter.com/7TrVBZD38q — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 6, 2023

Ayer viernes, Carmen Borrego ya no ha podido más al ver cómo la hija del cómico aseguraba que "Carmen y Terelu no son dignas hijas de su madre". "Dice que no somos dignas hijas de mi madre, quiero darle la enhorabuena a ella porque tú sí que eres digna hija de tu padre", soltaba Carmen nada más empezar el programa.

En pleno directo, Sandra Barneda recibía un mensaje de Yusan Acha, director de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ y amigo íntimo de María Teresa Campos. "Sandra, Teresa estaba muy enamorada y al principio estaba muy feliz porque se sentía acompañada a diario. Pero fue muy destructiva esa relación porque cuando ella ya estaba enamorada él un día en su casa le dijo ‘Teresita, yo soy un alma libre’. Ella hizo durante casi dos años el programa al límite porque cada tres meses no sabía si su pareja estaba vivo o muerto porque una mañana le decía ‘Teresita me voy de viaje’ y desde entonces no le contestaba los mensajes durante semanas o meses.", leía la presentadora.

Justo mientras Barneda leía, Carmen Borrego se derrumbaba y la presentadora dejaba de leer. "Es que yo eso lo he vivido. Y he vivido el sufrimiento de mi madre y he visto a mi madre llorar cada día. Y quiero que por lo menos ahora no se la humille diciendo si estaba con una o estaba con otra. Mi madre no está para defenderse. ¿Hay que hacerle esto a una persona que se acaba de ir y que no ha hecho daño a nadie?", preguntaba Borrego sin lograr controlar las lágrimas.