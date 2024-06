Un mítico humorista de los 90 desvela su verdadero rostro en la tele catalana

El cómico, que se esconde tras su popular personaje televisivo, ha sido entrevistado en el programa 'Col·lapse' de TV3, donde ha mostrado su rostro real, algo que hace en pocas ocasiones.

El nombre de Barragán no es desconocido para muchos de nosotros. Este personaje se hizo muy popular con sus chistes en la televisión en la década de los 90. Pero pocos hemos visto su real apariencia, ya que debajo de ese personaje se esconde José María Rubio. El cómico ha aprovechado su presencia en algunos programas, como El Hormiguero, para mostrar quién hay debajo de su andrajoso disfraz de Barragán. Y ahora lo ha vuelto a hacer en Col·lapse, formato de TV3 que presenta Ricard Ustrell.

El presentador entrevistó al hombre que hay bajo el personaje. "No sé qué interés puede tener esto", afirmó el humorista mientras se quitaba la gabardina, las gafas, la boina y la peluca que lo hacen irreconocible cuando no va caracterizado. "Voy escondido con un disfraz, que es como una coraza, que me da valor para salir en público", aseguró sobre su personaje.

Conocemos la verdadera cara de Barragán

Como decimos, el hombre que se esconde tras las apariencia de Barragán es José María Rubio, nacido en Barcelona, que creó el personaje a mediados de la década de los 80. Daría el salto a los medios de la mano de Alfonso Arús, cuando el ahora presentador de Aruser@s en La Sexta ejercía como locutor de radio. El periodista catalán, a finales de los 80, lo contrató como publicista para que realizara una sección en el programa radiofónico Arús con leche. Sería, en ese momento, cuando nacería el señor Barragán, un nombre que cogió 'prestado' del apellido de uno de sus proveedores, al que le añadió la particular forma de hablar de un bodeguero de su barrio. Pero la fama le llegaría cuando apareció en televisión. Rubio llevó su personaje a No te rías que es peor, un concurso de TVE producido por Josep Maria Mainat y Toni Cruz, que tuvo como presentadores a Jordi Estadella, Ramón García o Miriam Díaz Aroca.

👉 Josep Maria Rubio: “Vaig amagat amb una cuirassa que em dona valor per sortir en públic”



A “Col·lapse” descobrim qui hi ha darrere del senyor Barragán#Col·lapse3Cat

📲 https://t.co/1b4Ixdjzsh pic.twitter.com/XXRTuZE36c — 3Cat (@som3cat) June 1, 2024

El humorista cuenta con un amplio número de colaboraciones, tanto en prensa, como en radio y cine, pues ha formado parte del elenco de Torrente, las conocidas películas de Santiago Segura. Y, con todo ello, siempre ha compaginado sus apariciones como cómico con su trabajo como publicista. Antes de que apareciera Chiquito de la Calzada, las expresiones de Barragán se oían en colegios, oficinas y entre amigos, ya que creó su propio vocabulario: "¿Cómo tamo?", "ñogo ñogo", "churrupailla" o "pirulilla", decían popularmente en la época. No obstante, cabe señalar que en los últimos años sus apariciones en la televisión se han reducido. En 2023, Rubio sufrió una arritmia mientras conducía que le hizo perder el control de su vehículo y tener un accidente que casi le cuesta la vida, llegando a estar un mes en la UCI. Un susto del cuál ya está totalmente recuperado.