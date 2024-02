Franganillo confiesa a Francino lo que nunca había dicho sobre Telecinco

Tres meses después de su fichaje por Mediaset, el periodista asturiano fue entrevistado en "La Ventana" de la Cadena SER, donde desveló alguno de sus secretos mejor guardados.

El nombre de Carlos Franganillo fue, sin duda, el más relevante del panorama de los medios de comunicación españoles en los últimos meses del pasado año. Contra todo pronóstico, el periodista asturiano decidió abandonar Televisión Española, donde estaba completamente asentado como presentador estrella del informativo nocturno, para fichar por la competencia.

De un día para otro, Franganillo dejó el ente público para hacerse con las riendas de los servicios informativos de Telecinco, en un intento de Mediaset por abrir el panorama comunicativo del grupo, hasta ese momento completamente entregado al entretenimiento.

Después del traspaso de poderes, que coincidió también con la jubilación del veterano Pedro Piqueras, Franganillo ya lleva más de un mes siendo la cara visible de los informativos en Televisión. La audiencia ha aumentado, pero ni mucho menos tanto como para discutirle la hegemonía a Vicente Vallés, líder de la noche en las televisiones del país.

Una vez asentado en su nuevo puesto, Carlos Franganillo pasó por los micrófonos de La Ventana, el programa que cada tarde presenta Carles Francino en la Cadena SER, donde, por supuesto, fue interrogado por lo que supuso su cambio de trabajo.

Durante la conversación, en la que también intervinieron Rafa Panadero y la habitual colaboradora del programa Mariola Cubells, el nuevo presentador de Telecinco reconoció que su decisión no fue nada sencilla de tomar.

"Lo que pensé en parte es: 'Menudo marrón, ¿por qué tengo que elegir entre algo bueno y algo bueno? Tuve que darle muchas vueltas y muchos días y noches sin dormir con ideas que se me cruzaban", dijo Franganillo, que confesó: "Uno se siente un poco traidor porque yo no tengo nada que recriminarle a Televisión Española. Al final le debo prácticamente todas las oportunidades que se me han dado, todos los viajes, todas las coberturas... Es que me siento y me sentía un gran privilegiado, entonces uno se siente mal, claro que te sientes mal".

Franganillo y su fichaje por Telecinco

"Uno piensa: 'Oye, que en la vida también a veces llegan oportunidades, hay cambios... También trabajamos en un entorno muy muy especial donde hay rostros o voces muy características donde quienes escuchan o quienes ven casi lo viven como un partido de fútbol", comentó Franganillo.

"No es como cambiar de trabajo en una empresa diferente de otro sector, donde uno da un aviso de 15 días y adiós, y empiezas una nueva etapa. Aquí hay unos componentes emocionales muy profundos para el que trabaja y para el que ve y lo hace todavía un poco más complicado", dijo el periodista asturiano en La Ventana.