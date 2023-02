A Telecinco le llueven las críticas por lo que ocurre en el programa de Aramendi

"Reacción en cadena" sigue dando disgustos al principal canal de Mediaset y un ejemplo es lo que se ha visto este jueves durante la emisión del concurso y que no has gustado a la audiencia.

No hay día que Telecinco, o algún formato suyo, no sea tema de conversación en Twitter. La cadena, como ya sabemos, no pasa por su mejor momento, por lo que busca la fórmula que le ayude a atraer a la audiencia hasta sus contenidos. De ahí que, el pasado 19 de diciembre, la principal cadena de Mediaset apostase por revolucionar las tardes con el estreno de dos concursos: 25 palabras, presentado por Christian Gálvez, y Reacción en cadena, con Ion Aramendi al frente. Sin embargo, ninguno de los dos formatos consigue despuntar en audiencia, pero aun así, se sigue apostando por ellos.

Pero la audiencia es muy exigente con lo que consume en televisión y, cuando se siente "estafada" o "engañada" no duda en hacerlo saber, para lo que recurren a Twitter, una red social que se ha convertido en un altavoz de las opiniones y "las injusticias". Algo así ha pasado este jueves. Desde hace una semana, Telecinco promocionaba que este jueves en Reacción en cadena iban a entregar una "alucinante cantidad de dinero". Pero la "promoción" no quedó ahí.

Se sienten engañados por la publicidad

Telecinco ha estado una semana promocionando la emisión del jueves de Reacción en cadena, el concurso que presenta Ion Aramendi por la tarde y para hacer frente al Pasapalabra de Roberto Leal. Pero no solo ha promocionado dicha emisión, sino que el mismo jueves, en la advermosca en pantalla, ponían 150.000 euros, que es la máxima cantidad que pone cada día el programa en juego. Sin embargo, finalmente lo que se han llevado los concursantes ha sido 33.000 euros. CocoLoco, un nuevo equipo que conseguía arrasar a sus rivales en la penúltima prueba, era el "cebo".

'Cocolocos' aciertan la palabra 'semanas' y se llevan 33.000€



Así le ha dado @ionaramendi la noticia a los concursantes



⛓ #ReacciónEnCadena2F

https://t.co/qfa5gNwdRd pic.twitter.com/k4Jp6pH9cu — Reacción en cadena (@reaccion_cadena) February 2, 2023

El equipo formado por Aida, Carlos y Borja hacían una última prueba perfecta acertando todas y cada una de las partes de la cadena que tenían que adivinar en solitario. De esa manera, CocoLoco se enfrentaba a la última palabra del formato de Telecinco que se relacionaba con "globo" y comenzaba por "se" y acababa en "s". Al no dar con la palabra pedían el eslabón con la siguiente con la que tenía relación: "embarazo". Y finalmente optaban por decir "semanas", lo que les hace ganar 33.000 euros y no los 150.000 euros que publicitaba la cadena. Con esto, las reacciones en Twitter comenzaron a llenar la red social mostrando su enfado por haber sido engañados.

Osea todo el día con las mosca en la pantalla de 150000 euros y no se van a llevar esa cantidad. Luego os preguntáis por qué no tenéis audiencia. #ReacciónEnCadena2F — Dark_Ray (@RafitaOnFire) February 2, 2023