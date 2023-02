Wyoming consigue en La Sexta algo que parecía imposible con Mariano Rajoy

El presentador de "El Intermedio" se ha convertido, por un momento, en el conductor de "Pasapalabra" para que el expresidente del Gobierno "respondiese" al rosco con intervenciones.

No hay nada que guste más a la audiencia que dos programas en uno. O eso creemos. Guste o no, eso es lo que ha hecho este martes El Intermedio. El programa de referencia de las noches de La Sexta, y presentado por El Gran Wyoming, se hermanaba con otro formato de la casa de Atresmedia, y muy querido por la audiencia de Antena 3: Pasapalabra. ¿El motivo? Parodiar el concurso de Roberto Leal teniendo como protagonista al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así, interpretando al andaluz, Wyoming se metía en el papel del presentador del popular concurso, ofreciendo a la audiencia una versión más al estilo de El Intermedio: "Bienvenidos al concurso favorito de los expresidentes del Partido Popular. Hoy tenemos con nosotros a un joven de Pontevedra, Mariano, que se dedica a ser registrador de la propiedad cuando no hay Mundial", comenzaba diciendo el de La Sexta.

Mariano Rajoy en Pasapalabra con Wyoming

El discurso de bienvenida del presentador de este Pasapalabra continuaba diciendo que su concursante acudía "a desbancar al ganador absoluto de este formato, José María Aznar". Manteniendo, más o menos, la dinámica de la prueba del rosco del concurso original de Antena 3, Wyoming fue diciendo letras de forma aleatoria con diferentes significados políticos mientras los vídeos de las intervenciones de Rajoy. El "concursante" fue acertando las respuestas de algunas letras, como la A, la M, la E, la G o la F, hasta que le tocó llegar a una "muy difícil".

Mariano casi se lleva el bote de Pasapalabra #elintermedio pic.twitter.com/AV70hdYDD3 — El Intermedio (@El_Intermedio) February 7, 2023

"Mariano, concéntrate que aquí te lo juegas todo", le aconsejaba Wyoming muy metido en su papel de presentador de Pasapalabra. Y, repitiendo una letra, leía: "Con la A, nombre del próximo presidente de España y líder supremo de la derecha for ever and ever", preguntaba a Rajoy, quien "contestaba" 'Alberto Núñez Feijoo', equivocándose. Aquí, el de La Sexta tuvo que explicar el motivo de ese error: "Alberto Núñez Feijoo no era la respuesta que buscábamos, la correcta era Aznar. Mariano no se lleva el bote, pero sí el aplauso del público y, lo mismo, algún voto de Vox", concluía.