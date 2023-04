¿Qué ver esta Semana Santa en la tele? Las cadenas revelan su programación

Mientras que TVE y Telecinco apuestan por la emisión de una nueva entrega de sus programas estrellas (MasterChef y Supervivientes), Antena 3 se reserva la tercera gala de "Tu cara me suena".

Llega la Semana Santa y la vida "se paraliza", ya que son muchos los que aprovechan estos días para tomarse unas vacaciones y descansar. Pero los medios de comunicación siguen activos y, por tanto, las distintas cadenas de televisión continúan su labor diaria, aunque adaptando un poco su programación debido al menor consumo que habrá durante estos días. Es una decisión que se refleja en los tipos de formato por los que han apostado y por los diferentes momentos por los que atraviesan en audiencias.

Así, TVE, Antena 3 y Telecinco han puesto sobre la mesa el contenido con el que buscan mantener a su audiencia durante estos días de descanso. En el caso de La Uno, la cadena pública va a confiar en su gran apuesta, MásterChef 11, y va a mantener la doble gala. El lunes se emitirá, por primera vez, con su nuevo horario, de 22:05 a 0:30 horas, y el martes, que se vuelve a retrasar por el fútbol y con el riego de comenzar casi a medianoche, se emitirá de 22:45 a 1:15 horas. En cuanto al resto de contenidos en prime time no hay ningún aviso de cambio.

Antena 3 y Telecinco, en Semana Santa

Telecinco, por su parte, seguirá confiando en su programación y va a mantener también las galas, las tres, de su programa estrella: Supervivientes 2023. Esto se debe al tipo de formato, porque al ser un reality en directo, aunque en España estemos más dispersos y de vacaciones por la Semana Santa, en Honduras el día a día de los robinsones sigue. Así que el programa mantiene sus galas de martes, jueves y domingo, e incluso su access del miércoles. La isla de las tentaciones, que también está grabado, sí que emitirá gala este lunes, aprovechando el tirón del programa y mantener a la audiencia.

#Audiencias 📈



⚡️ ¡#TCMS vuelve a arrasar! ⚡️



🔝 La 2ª gala de la temporada lidera con un 20,2% de share y se convierte en lo más visto de la noche con 2M de seguidores.



🕺 Además, atrae a más de 5 millones de espectadores únicos y se distancia de su rival en +9,7 puntos. pic.twitter.com/QGg8E3cc3k — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 1, 2023

Antena 3, sin embargo, en su posición privilegiada en cuanto audiencias, ha preferido guardarse la gala de Tu cara me suena de este viernes. Aunque el formato de Antena 3 está grabado, la cadena principal de Atresmedia no emitirá su tercera gala, en una noche de menor consumo, ofreciendo en su lugar un refrito de grandes éxitos. Por el contario, mantendrá sus series turcas y el cine. El viernes, Telecinco, va a aprovechar la ausencia de Tu cara me suena y seguirá con la emisión de Sálvame Deluxe, y así no perder su cita con el público y beneficiarse, un poco, de las audiencias.