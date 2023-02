Herrera y su 'traje' a Colau y Aragonés por sus feos al Rey: "Paletos ofendidos"

El presentador de COPE ha analizado los dos desplantes en menos de 24 horas a Felipe VI: ni recibimiento en la cena inaugural ni en el inicio del Mobile World Congress.

En menos de 24 horas dos plantones ha recibido el rey Felipe VI en su visita a Barcelona por el Mobile World Congress. Dos feos gestos cuyos protagonistas han intentado camuflar, a posteriori, pero que no esconden sus verdaderas intenciones y pensamientos. La alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no recibieron anoche al Rey en la cena inaugural y este martes tampoco lo han hecho en su llegada al recinto.

En el primer caso, después sí que compartieron la mesa presidencial con el Rey y con decenas de personalidades más; y en el segundo caso, no lo han recibido pero después se han incorporado a la denominada foto de familia con el resto. Para ellos una foto suya en solitario saludando a Felipe VI parece impensable.

Estos dos gestos no han pasado desapercibidos para Carlos Herrera, que en uno de sus monólogos matinales en COPE ha analizado lo sucedido, cargando duramente contra Colau y Aragonés. "Una vez más tuvieron que hacer el número de paletos ofendidos", ha expresado Herrera, exponiendo a los dos representantes catalanes y sus continuos desplantes al Rey en este tipo de eventos: "Otra vez mostrando su habitual descortesía, negándose a saludarle en su llegada pero sentándose a cenar con él y hacerle la pelota. Eso sí, para la foto no. Valiente par de cretinos".

Valientes cretinos. No vaya a ser que alguien vaya a a sospechar que son gente educada cuando en realidad son dos patanes zafios y maleducados

Y es que para el presentador de COPE, Colau y Aragonés no quieren salir en la foto para no ser vinculados con Felipe VI. "No vaya a ser que alguien vaya a a sospechar que son gente educada cuando en realidad son dos patanes zafios y maleducados", ha asegurado Herrera con su habitual tono crítico.

Por ello, ha aprovechado también para atizar a Pedro Sánchez y sus palabras en el discurso de inauguración, en el que ensalzó la "cooperación institucional" en este evento tan importante: "¿De qué clase de cooperación está hablando Pedro Sánchez? ¿Qué cooperación institucional está celebrando cuando al Rey se le hace esa afrenta habitual y de manera gratuita?, ha concluido el periodista de COPE antes de pasar a otros asuntos.

No es la primera vez ni la última que se producen este tipo de desplantes. Sin ir más lejos, el propio Pedro Sánchez ha abandonado al rey después de el recibimiento en el pabellón y Felipe VI ha recorrido con las ministras Nadia Calviño y otras autoridades los diferentes espacios de la feria ya sin el presidente del Gobierno.