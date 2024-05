Llega "la hora de la verdad" en La 1 para todos los seguidores de 'La Promesa'

TVE está anunciando en redes sociales puede que uno de los momentos más esperados de la serie, y de más alto voltaje entre Manuel y Jana, con la temida sombra de la marquesa acechando.

TVE se ha rendido y ha anunciado uno de los momentos más esperados de La Promesa. Aunque no era una sorpresa, pues a los seguidores del serial de época de La 1 no se le escapa ni una. Hace unos días se vio una imagen de Ana Garcés, Jane en la serie de Bambú de Producciones, que dejó a los promisers (fieles seguidores de la ficción) con la boca abierta y dando brincos de emoción. En ella, la actriz de Valladolid, vestida de doncella y acompañada por su compañera Sara Molina, nuestra querida María Fernández, llevaba un anillo que su personaje, hasta el momento, no luce.

Y tras el nuevo avance de RTVE, los espectadores han podido corroborar que no iban mal encaminados. En las imágenes de avance difundidas por el ente público en sus redes sociales, se puede ver uno de los momentos más esperados y que los seguidores de La Promesa pensaban que nunca llegaría, pues la situación de Manuel, interpretado por Arturo García Sancho, no la permitía. Sin embargo, el galán de la serie se ha soltado de las cuerdas de su madre la marquesa (Eva Martín) y por fin seguirá a su corazón.

El anuncio más importante de 'La Promesa'

"Jana Expósito, ¿quieres casarte conmigo?", dice el primogénito de los marqueses de Luján a su 'novia' en el avance de RTVE. Mientras que Doña Cruz sigue investigando para averiguar quién es la mujer por la que su hijo bebe los vientos. En esas imágenes promocionales, que también fueron compartidas por el director, Josep Cister Rubio, se ve a Manuel poniéndole el anillo a una Jana muy emocionada. "Tengo que averiguar a quién esconde nuestro hijo. Cueste lo que cueste", asegura Cruz en una conversación con su marido Alonso (Manuel Regueiro). Pero todavía hay más, ya que al final del vídeo aparece Cruz ante a un espejo roto, llorando. No sabemos si esta escena tendrá que ver con la noticia de que su hijo se vaya a casar con una criada. ¿O sí?

Un anuncio que no ha pasado desapercibido para nadie y que, además, está generando mucha expectación entre los seguidores de La Promesa. Y que Josep publique en Instagram una storie con el texto "pues parece que vienen curvas. Aviso que el lunes [13 de mayo] se lía", tampoco ayuda mucho a calmar la tensión.

En los últimos capítulos, la marquesa de Luján cree que la mujer que ama Manuel es Blanca Palomar. Sin embargo, la joven fotógrafa y amiga del aviador, presente en palacio tras la muerte de Jimena, lo niega. De hecho, Blanca Palomar es quien probablemente anime a su mejor amigo a hincar la rodilla y proponerle matrimonio a la doncella. Pero si es verdad lo que puso el director de la serie en Instagram, tenemos que esperar hasta el lunes. Mientras tanto, este viernes 10 de mayo, se podrá disfrutar de un nuevo capítulo, en el que la revelación de Pelayo, sobre el contrabando de armas como tapadera de la empresa de conservas, ha caído como una bomba en La Promesa, pero Catalina hará lo imposible por tratar de retenerlo.