El programa de Jesús Gil en Telecinco se hace viral 30 años después

Un hilo de Twitter recuerda el estreno de ‘Las noches de tal y tal’, el espacio presentado por el alcalde de Marbella desde un jacuzzi, y corre como la pólvora

Hace justo 32 años se estrenaba Las noches de tal y tal en Telecinco, que los más jóvenes no lo recordarán o no sabrán lo que es, pero que llegó a un 40% de share con escenas míticas como el ex alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, desde un jacuzzi rodeado de mujeres en bikini dando su opinión sobre temas de actualidad.

Un hilo de Twitter recordando las mejores escenas de Las noches de tal y tal y explicando en qué consistía el espacio que emitía Telecinco ha hecho viral el programa más de 30 años después y ha dejado sorprendidos a los más jóvenes con asuntos como por ejemplo que las bailarinas enseñaran los pechos con tanta facilidad o Jesús Gil y Gil opinara abiertamente sobre asuntos como la homosexualidad y qué haría si tuviera una hija lesbiana.

El programa, además de con Jesús Gil y Gil, estaba presentado por Jeanette Rodríguez, la protagonista de la telenovela Cristal, y Pepe da Rosa, y era un programa de variedades con chicas en bikini por todos lados y actuaciones como la de Benny Hill o una jovencísima Thalía. El alcalde de Marbella presentaba incluso con su caballo Imperioso cuando no estaba en el famoso jacuzzi.