La bonita reflexión que lanza David Cantero tras meses de su cambio en Telecinco

Han pasado ya meses desde que el conocido presentador pasara de encargarse de los "Informativos Telecinco" a diario a dirigir los del fin de semana.

El 2024 de David Cantero empezó con muchos cambios, porque tras la jubilación de Pedro Piqueras, "Informativos Telecinco" decidió hacer varias modificaciones en sus plantillas. Al veterano presentador le tocó acostumbrarse a un importante cambio, pasar de presentar los informativos día a día a hacerlo los fines de semana junto a José Ribagorda y Letizia Iglesias.

Unos cambios sobre los que David ha decidido reflexionar varios meses después. Lo ha hecho en sus redes sociales y aprovechando una foto en la mesa donde durante más de una década ha estado trabajando. Una fotografía que ha acompañado de un bonito texto donde explicaba cómo se ha sentido todo este tiempo.

La reflexión de David Cantero sobre los cambios

"Hoy, después de más de tres meses, me he dado el gusto de volver a sentarme a trabajar frente a la que fue mi mesa durante 13 años, de volver a teclear en el ordenador que siempre utilicé desde el primer día hasta el 'divorcio' forzoso y el forzado cambio de turno... 'Mi mesa', una de las muchas cosas que quedaron atrás", comienza reflexionando el periodista.

Y es que para él, estos cambios que ha vivido en los últimos meses han sido algo que le ha costado mucho asimilar: "Es raro cambiar de posición después de tanto tiempo y cuesta acostumbrarse, pero es bueno saber que nada nos pertenece, que nada es para siempre... '¡Oh! Los divorcios', como dice esta canción... Pero al fin estoy encantado con el finde y os espero a las 15 y a las 21 este sábado santo y lluvioso".

Ante esta profunda reflexión del periodista, sus seguidores han querido volcarse con él mandándoles mensajes de ánimo y numerosas muestras de cariño: "Me alegro volver a verte y escucharte en los informativos. En la vida hay cambios y nos tenemos que adaptar a ellos, todo sucede por algo, son procesos a veces dolorosos, pero de todo se aprende. Saludos". Y es que muchos de los seguidores de David Cantero no han entendido los cambios de Telecinco: "Ese 'divorcio' fue error hacíais un tándem de lujo... Es que no se la necesidad de este cambio".

Desde luego, parece que estos cambios que ha realizado Telecinco en sus informativos no tienen contento a nadie, ni a sus presentadores ni a lo espectadores del noticiero. Y es que a veces los cambios no terminan de ser buenos.