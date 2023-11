Alfonso Guerra saca la artillería pesada con esta dura acusación contra Sánchez

Alfonso Guerra fue el invitado de este miércoles en El Hormiguero y como viene siendo habitual con sus últimas apariciones públicas, sus declaraciones volvieron a no pasar desapercibidas para bien y para mal. Para bien de los que comparten sus críticas a Pedro Sánchez y la amnistía y para mal de sus detractores, con muchos de ellos criticando que esté anclado en el pasado.

Durante su entrevista, realizada con la excusa de la presentación de su libro La rosa y las espinas: el hombre detrás del político, Guerra disparó a diestro y siniestro contra el que es -y con todo el sentido del mundo- su objetivo preferido: Pedro Sánchez. Y es que ha quedado bien claro que el que fuera vicepresidente de Felipe González no comulga con las ideas actuales y la deriva de su partido. Al igual que ha quedado demostrado que no se va a callar. Mucho menos lo iba a hacer en un escenario como El Hormiguero donde le escuchan millones de personas.

"Yo me puedo expresar como quiera sin insultar a nadie", se defendía un Guerra al que han tildado de "dinosaurio" por simplemente defender sus valores y sus ideas. Algo que desde luego no se estila en este denominado nuevo PSOE que llega a acuerdos con prófugos y, según el propio Guerra, enemigos. Por si fuera poco, Pablo Motos le puso un vídeo de los informativos de Antena 3, con Vicente Vallés, con los ministros y socialistas renegando de la amnistía primero y defendiéndola después.

"Ciencia ficción", calificaban ambos antes de que Alfonso Guerra lanzase su acusación más seria contra Sánchez. Acusación que es sabida pero que escucharla de la boca de un socialista es desde luego noticiable. "¿Cómo se ha obrado este milagro en las filas socialistas?", preguntaba Motos, que recibía una respuesta que no dejaba lugar a la interpretación: "Pues porque faltaban siete votos y se han comprado. Y se han comprado además con 14.000 millones".

Ya al final de su charla, Motos le preguntaba a Guerra si era un facha, calificativo que también le han atribuido al exvicepresidente socialista. El presentador se la puso votando para que su entrevistado diera una respuesta de lo más coherente: "Hay un sector de la izquierda que piensa que cuando más de izquierdas eres, eres un facha. Yo soy de izquierdas, pero el que quiera ser del PP hay que respetarle. Puede haber fachas, pero no todo conservador es facha".

Durante un momento de la entrevista con Pablo Motos, el veterano socialista comenta que le dan mucha pena los humoristas porque se tienen que andar con pies de plomo con los chistes que hacen por el temor a molestar a algún colectivo. "Ya no pueden hablar de nada. Antes se hacían chistes de homosexuales, enanos, de todo… y ahora no", explicaba Guerra. Unas palabras que hacían saltar en X a la exministra de Igualdad, Irene Montero.

Lo que hasta ahora era normal, ya no lo es.



No es que “los humoristas ya no pueden hablar de nada”, es que ya no nos hace gracia reírnos de otra persona por ser quien es.



Prueben a reírse del privilegio y no de la discriminación… lo mismo hasta son más felices https://t.co/9tFYfo5aY6