TVE perdona a Patricia Conde y le hace un regalo al que no se puede negar

Después de la polémica tras la última edición de "Másterchef Celebrity" en la que se vio envuelta la presentadora, el ente público la ha puesto al frente de "Invictus", su nuevo formato.

A veces, la vida, o TVE, te da una segunda oportunidad. Patricia Conde, después de su polémico paso por Masterchef Celebrity, donde lanzó graves acusaciones hacia la productora del programa y hacia sus propios compañeros de edición, ha sido fichada por el ente público como presentadora para su nuevo formato de entretenimiento, según ha dado a conocer en exclusiva Yotele. Tras apostar por espacios como Días de tele o Cover Night, la cadena pública está trabajando en Invictus, un innovador concurso en el que también participará Joan Capdevila, campeón del mundo con la Selección Española.

Así, la actriz volverá a La Uno, tras su polémico paso por el talent de cocina, y retoma su faceta de presentadora y sus relaciones con la corporación para ponerse al frente de este nuevo formato de entretenimiento, en el que dos equipos de famosos capitaneados por dos competitivos ex deportistas, uno de ellos Joan Capdevila, se enfrentarán por un lado a exigentes pruebas físicas y por otro a diferentes rondas de preguntas, que darán pie a conocer aspectos de su vida desconocidos hasta el momento.

Una segunda oportunidad para Patricia Conde

Invictus es una adaptación que ha hecho TVE del formato británico A league of their own, que se emite en en Sky One desde hace ya 13 temporadas. En España, la producción del formato está al cargo de Boxfish, responsable de éxitos como Celebrity Bake off en Prime Video o A quién le gusta mi follower en Netflix, entre otros. Este formato, tal y como comentó el ex deportista en Días de tele, el programa de Julia Otero ya está en marcha. Y así lo confirma también el medio mencionado, que señala que ya se está grabando con el objetivo de estrenarlo en los próximos meses en prime time.

Pero Conde y Capdevila no son los únicos nombres conocidos, pues durante el programa de Otero, el periodista Manuel Jabois preguntaba al internacional si estaría acompañado de alguien con "un TikTok muy...", siendo una información confirmada por el deportista y que apunta, por otro dato que se ofreció a que se trata de Iker Casillas. Pero esto está por confirmar.