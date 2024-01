David Broncano, humillado: Chanel visita 'La Resistencia' para ajustar cuentas

La artista, además de responder a las preguntas clásicas del programa, recriminó al presentador una acusación que hizo tras su victoria del 'Benidorm Fest': "¿Estás arrepentido?".

La Resistencia mantiene su esencia, incluso, en un nuevo año. El programa de Movistar no ha cambiado ni una sola coma de su organización. Si funciona, ¿para qué hacerlo? Y con esta mentalidad, siguen sus invitados entrando al teatro Príncipe Gran Vía en tirolina. La última en hacerlo Chanel. La cantante visitó este miércoles el late de David Broncano para promocionar su nuevo disco, Agua, del que compartió detalles fascinantes. El álbum ya está a la venta y disponible en todas las plataformas, cautivando a los seguidores de la cantante, que ya se han quedado "clavaditos" a esta nueva propuesta musical.

Con el recuerdo aún fresco de su destacada actuación en Eurovisión 2022, Broncano anunciaba la entrada de Chanel, asegurando que "es una máquina". "Pensé que ya había venido, pero no. Estamos muy contentos de tenerla aquí", agregó el de Movistar. Y, acto seguido, la cantante apareció colgada en la tirolina, siendo la invitada más rápida en "desengancharse" el arnés. Nada más pisar el escenario Chanel ofreció al de Jaén una pistola de agua en honor a su álbum y un juego de cartas llamado 'Bongo Tongo', echándole en cara que tachó su victoria en el 'Benidorm Fest' como "tongazo". Y ahora, ella estaba dispuesta a ajustar cuentas.

Chanel humilla a Broncano en 'La Resistencia'

Y tras el recordatorio de la cantante, Broncano acabó "por los suelos", reptando y haciendo twerking, dedicándole un poema y pidiéndole disculpas. "¿Estás arrepentido?", le preguntó Chanel, poniendo al de Movistar en un aprieto, quien decidió demostrar su arrepentimiento como ya hemos señalado: reptando.

Broncano se disculpa con @ChanelTerrero por lo que dijo del "tongo" en el Benidorm Fest



Me parece buen final que venga a pintarle la cara y que acabe reptando como una alimaña y con un abrazo ❤️ pic.twitter.com/PKftW6Ry6d — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2024

Y si no podía caer más bajo, nos equivocamos. Aunque esta ocasión no salió tan mal parado y pudo demostrar su destreza en la pista de baile. "¿Tú sabes bailar bachata?", preguntaba la cantante, obteniendo por respuesta un simple "lo único que sé hacer". Y con Ahora que no te tengo, una bachata de su nuevo disco con FMK, empezaron a bailar. "Lo has hecho muy bien", le felicitó la artista. "Hay un momento que me he 'atascao", reconoció Broncano.

Igual la palabra «disminuido» sí que se puede seguir empleando como excepción para cuando Broncano baile bachata.



Gracias por intentar que mejore el chaval @ChanelTerrero pic.twitter.com/kkQ6mmr3Nv — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2024

Y, como no podía ser de otra manera, Chanel se tuvo que enfrentar a las preguntas clásicas de La Resistencia. Sobre el dinero en el banco, aseguró que sería sincera: "He empezado a ser conocida hace poco. Soy muy trabajadora y todo el dinero que he ganado lo estoy invirtiendo en los conciertos que voy a hacer este verano. Tengo menos...", comentó apagando la voz. Sobre las relaciones sexuales, la cantante tuvo que hacer una aclaración son un concepto que ha estado explicando mal en el programa de Movistar: "Llevas años explicando mal el concepto de 'petting'. No hay felación, solo roce con ropa", le indicó a Broncano. Tras buscarlo en Google, Broncano se confirmó en su descripción: "Yo no tengo la culpa de que os hayáis pasado la vida rozando el culo con el codo y yo comiendo c***", expresó el presentador.