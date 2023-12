Wyoming quiere hacer un 'Boris Izaguirre' en La Sexta y Sandra Sabatés lo impide

El de 'El Intermedio' quiso emular al presentador en su etapa de 'Crónicas Marcianas' para rebajar la tensión creada en el plató al tratar un tema, pero la colaboradora lo impidió.

El reencuentro de Crónicas Marcianas fue un acontecimiento que muchos, sin saberlo, estaban esperando. Y, al parecer, este mini regreso, ha dejado huella en El Gran Wyoming. De hecho, el presentador de El Intermedio, en laSexta, hacía alusión a dicho encuentro al comentar una noticia sobre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Pero este lunes, el humorista, con la mente puesta en el mítico programa de Telecinco, lanzó una 'amenaza' inspirada en este late night y en un conocido colaborador: Boris Izaguirre. Una situación que se vio obligada a frenar Sandra Sabatés.

Toco ocurría justo después de que Dani Mateo pidiera "paz, y más en estas fechas" entre el PP y el PSOE, pues cree que hay "mucha tensión" entre ambos partidos. Para mitigarla, llamó a la acción a Wyoming, pidiéndole que pusiese "algo de tu parte. Hay que rebajar esta tensión". Dicho y hecho. El presentador de El Intermedio tomó la palabra para decir que "como médico que soy podría recetar a Feijóo y Sánchez unas pastillas, pero como humorista creo que es mucho más efectivo hacer como Boris Izaguirre y subirme a la mesa en calzoncillos"

Wyoming revive un mítico de 'Crónicas marcianas'

Tras esta amenaza, Wyoming pidió ayuda a Sandra Sabatés para subirse a la mesa y emular al venezolano, que solía desnudarse a menudo en el programa de Xavier Sardà. Pero el de laSexta no contaba con que su compañera le parase los pies con un simple y directo mensaje: "Wyoming, por favor, que hay que bajar la tensión, no la audiencia". Y el presentador de El Intermedio obedeció, pero se quedó con las ganas de desnudarse ante el público. "Un saludo a Boris, que hace 20 años que no se sube a la mesa en calzoncillos", comentó, por último, Dani Mateo.

Aunque, cabe recordar, que el presentador de Desmontando hizo un pequeño homenaje, precisamente, a esta 'manía' suya en La Resistencia de David Broncano hace poco más de un año, durante una de las visitas del venezolano al programa de Movistar.

Ver de nuevo a @Borisizaguirre bajarse los pantalones como en Crónicas marcianas. No somos dignos de este honor. pic.twitter.com/s2IvsKb0J9 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 14, 2022

Un icónico recuerdo que llega en el cierre del año del programa, pues laSexta ha decidido dar descanso a El Intermedio estas navidades, pese a que ha revalidado su título de programa más visto de la semana una temporada más. Así, el espacio de Wyoming se despedirá de su audiencia este jueves, 21 de diciembre, hasta el próximo año, y lo hará con un especial navideño en el que sacarán un camión a la calle y reconvertirán su plató en un salón de loterías para acoger el regreso de dos de sus más míticos personajes, Aznarito y Felipón.