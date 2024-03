La actriz que brilló en "El Príncipe" regresa feliz tras su traumático divorcio

Hiba Abouk regresa a la pantalla junto a Belén Rueda en el nuevo proyecto de ficción de Atresmedia llamado a convertirse en éxito. Lleva el nombre de 'Eva & Nicole'.

'Eva & Nicole', la nueva serie de Antena3 con Belén Rueda e Hiba Abouk como protagonistas ha sido presentada este jueves en el Festival de cine de Málaga las dos actrices han dado detalles sobre lo que ha significado trabajar para este proyecto que refleja la Marbella de los años 80.

Hiba, que se mostraba pletórica ante las cámaras, ha confesado que esta interpretación ha supuesto un antes y después en su vida porque llegó en un momento clave, cuando peor lo estaba pasando por su divorcio con Achraf Hakimi.

Fue en marzo de 2023, un mes después de que la Fiscalía francesa abriese una investigación contra su por aquel entonces marido, por presunta violación a una joven en su propio domicilio, cuando la actriz rompía su silencio y anunciaba su separación del futbolista tras cinco años de relación y dos hijos -Amín (3) y Naím (1)- en común.

"A mí me llega el proyecto en el momento adecuado de mi vida, me acababa de separar y me apetecía muchísimo trabajar y me llegó este proyecto y me agarré con los dientes a él" nos ha confesado la actriz, que se mostraba visiblemente emocionada.

Además, dejaba claro que no fue un "desahogo" pero "sí que ha sido... esta profesión es muy catártica de todas maneras y te abraza y es un bálsamo. Y, como decirlo, a todo el mundo nos salva el trabajo, ¿no? Pues este trabajo a mí también me salvó".

En definitiva, Hiba ha confesado que esta serie ha sido algo grandioso en su vida porque "tenía ganas de volver con un proyectazo, con un súper prota, con una serie de mujeres y con una súper compañera", haciendo referencia a Belén Rueda.