La poca gracia de Nacho Abad en 'En boca de todos' le sale caro a Cuatro

El presentador de Mediaset revolucionó el plató al sufrir un ataque de risa al conocer el último título que ha conseguido la provincia de Cádiz, pero que solo le hizo gracia a él.

Nacho Abad se coronó este miércoles en Cuatro. El presentador de En boca de todos revolucionó el plató al no poder contenerse, reaccionando de una manera inesperada a uno de los temas que trataron durante la emisión del programa. El periodista comenzó a reírse mientras una reportera del espacio de Mediaset entrevistaba en directo a la dueña de una tienda erótica. Una pieza que surge tras conocerse que, según un estudio, Cádiz es la provincia líder en el sexo en España y que tan solo fue vista por una media de 132.000 espectadores, dando a la cadena un 3,9% de cuota de pantalla.

En boca de todos se desplazó al sur del país para entrevistar a Mari Carmen Picón, la dueña de una tienda erótica de la capital gaditana, quien comenzaba explicando que "practicar sexo es mejor que un día en el spa. Te quita la ansiedad, los dolores de cabeza… y los gaditanos lo saben". Esta afirmación de la empresaria generó mucha curiosidad al presentador de Cuatro, pues quería descubrir el secreto de los andaluces para superar la media de todo el país.

Baja la audiencia de Nacho Abad en Cuatro

"¿Tienes pareja? Porque dicen que sois muy fieles y que practicáis sexo casi diez veces al mes", preguntó entonces el presentador, haciendo referencia a los impresionantes datos del estudio. Y Mari Carmen pecó de sinceridad. "Yo estoy en la media. Como asesores sexuales que somos mi marido y yo, no probamos todos los juguetes que vendemos porque sería demasiado, pero sí nos gusta usar algunos para poder recomendarlos a los clientes", comentó la gaditana, que confesaría algo a continuación que ruborizó por completo a Nacho Abad: reveló cuál es el juguete que más arrasa en ventas. Se trata de un aparato que vibra y que lleva un mando a distancia. "Esto te lo introduces y vas, por ejemplo, al supermercado y la otra persona juega con el mando a distancia", explicó la dueña del sex shop mientras el periodista comenzaba a reírse desde plató sin control ninguno.

El sexo revoluciona el plató y Nacho Abad sufre un ataque de risa en directo: "¿Has tenido un orgasmo en un supermercado?" https://t.co/dnnoCReeec — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) May 8, 2024

El presentador, lleno de curiosidad, preguntó a Mari Carmen si alguna vez había "tenido un orgasmo en un supermercado", ya que no daba crédito a la sinceridad de la gaditana. "En el supermercado no, pero sí he estado haciendo la compra y he tenido que dejar de hacerla e irme a casa para tener un orgasmo", confesó entonces la andaluza mientras la reportera se unía a las risas ya iniciadas por Nacho Abad. "Nevera vacía pero sexo activo. Muy bien, esto da alegría", zanjó el presentador de Mediaset, a la vez que Mari Carmen insistía a lo lejos en que conocía a alguna clienta que sí había tenido algún que otro orgasmo mientras hacía la compra. Una confesión que dejó al periodista de Cuatro muerto de la risa ante la atenta mirada de sus compañeros, que al parecer no les hizo la misma gracia que a él.