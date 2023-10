Ana Rosa Quintana habla sin tapujos sobre sus grandes rivales televisivos

La presentadora de "TardeAR" ha hablado sobre otros presentadores rivales como Pablo Motos, David Broncano o Sonsoles Ónega en una entrevista.

Ana Rosa Quintana no está consiguiendo hacerse con las tardes de Telecinco. A la madrileña le está costando el cambio de la mañana, donde lideró durante casi 20 años, a la tarde, donde se está viendo sobrepasada por un nombre en concreto, el de Sonsoles Ónega y su programa "Y ahora Sonsoles" en Antena 3.

Y es que las audiencias no están haciendo que Ana Rosa Quintana y su programa "TardeAR" lo pasen bien en las tardes de Telecinco. A pesar de que las expectativas que la presentadora tenía eran mucho más altas, Ana Rosa reconoce estar llevándolo bastante bien: "Llevamos un mes y poco, y estamos compitiendo con dos cadenas. Una porque no tiene publicidad, pero tiene culebrones desde hace mucho tiempo con un público muy fiel, y con la otra cadena, que es Antena 3, que no tiene publicidad. Eso es muy complicado".

Ana Rosa se moja sobre sus principales rivales

Las dificultades que está atravesando Ana Rosa Quintana tienen nombre propio, Sonsoles Ónega, la líder indiscutible de la franja de sobremesa, y sobre ella ha hablado Ana Rosa Quintana, quien fuera su compañera hace años y ahora su rival, en una entrevista a Informalia: "Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo".

Preguntada también sobre quién es el mejor entrevistador para ella, Ana Rosa no ha escogido a Sonsoles Ónega: "A mí, de entrevistador, el que más me gusta es Carlos Alsina. Yo los veo a todos, pero es que son incomparables. Es que cada uno tiene un formato muy, muy definido. Si tuviera que elegir uno, sería posiblemente Pablo Motos". Sobre Pablo Motos también reconoció que "me encanta. Me parece un genio".

A quien también ha alabado ha sido a David Broncano, el gran rival de Pablo Motos en el formato de programa de entrevistas con "La Resistencia", de quien ha dicho que es "un descubrimiento, porque lo lleva por un terreno que solo le puede ir bien a él".

Mediaset, renovarse o morir

Ana Rosa Quintana también ha hablado sobre el difícil momento que atraviesa Mediaset, unos problemas que el grupo de comunicación está intentando solventar por todos los medios: "Está cambiando. Mediaset está buscando otra vía, otro público, dejando atrás unos años que, por una parte han sido estupendos en cuanto a audiencias y económicamente. Pero los proyectos se agotan, y cambiar de público lleva un tiempo".

Unos cambios que comenzaron con la salida de Paolo Vasile del grupo de comunicación después de 23 años al frente de Mediaset España, unos 23 años que le han hecho perderse muchas cosas: "Paolo está disfrutando de lo que no ha disfrutado en los últimos 24 años. A sus hijos ha pasado de verlos de pequeños, a tener nietos. Ahora está disfrutando de sus nietos y de su barco".