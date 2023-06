TVE no quiere soltar a su gallina de los huevos de oro y toma una gran decisión

El ente público quiere aprovechar la popularidad de una de sus series más exitosas y ha puesto fecha al estreno de la segunda temporada, sorprendiendo con la inmediatez del estreno.

TVE quiere aprovechar el tirón de uno de sus grandes éxitos y, al parecer, ha decidido no darle descanso. Y es que, La Promesa se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada, que se estrenó con el difícil reto de levantar los datos de audiencia en la franja de sobremesa de La Uno después de la cancelación de Servir y proteger y el cese de emisión de la telenovela mexicana Diseñando tu amor, precisamente, por su bajos datos. Ahora, después de unos días tormentosos, la ficción de Josep Cister Rubio ha terminado de convencer a la audiencia, llegando a liderar su franja frente a Amar es para siempre y Mía es la venganza.

La serie de época que está dando tantas alegrías al ente público emite el último episodio de la primera temporada este martes 20 de junio. De esta manera, se pone fin a las 122 entregas que TVE contrató inicialmente con Bambú Producciones y Studio Canal por unos 70.000 euros por episodio. Pero, quedan todavía muchos cabos sueltos que atar, dejando así el camino abierto para la segunda temporada, para la que ya hay fecha de estreno, según publica Informalia.

El estreno inmediato de la segunda temporada

Los seguidores de La Promesa no van a tener que esperar mucho para ver la segunda temporada. Este martes 20 de junio finaliza la primera, pero será tan solo un día después, el miércoles 21 de junio cuando se pueda ver el primer episodio de la segunda temporada. De esta manera, al no haber parón entre una y otra, y sin un cierre que marque una diferencia, los espectadores no notarán nada. Esto ya ocurrió, por ejemplo, en otras series diarias como Acacias 38, Seis hermanas o la mencionada Servir y proteger. Lo único que "separa" una entrega de otra es la nomenclatura de TVE, haciendo referencia a los bloques de episodios encargados.

De forma inicial, el ente hizo un contrato por 122 capítulos, cuya producción ha llevado seis meses. Esta segunda tanda, cuya emisión será inmediata al final de la primera, también prevé tener una duración de seis meses y la finalización de su emisión será en diciembre de este año. Los contratos por número de episodios son habituales en las producciones diarias, soliendo comunicarse con suficiente espacio de tiempo si va a haber ampliación o no, para que de tiempo a cerrar las tramas si la ficción se cancela. Hay algunas excepciones en cuanto a ficciones diarias en las que si hay diferencia entre temporadas. Un claro ejemplo es Amar es para siempre, donde la mayor parte del elenco y los títulos de cabecera cambian. De hecho, ya se sabe que la próxima tanda que emitirá Antena 3 en septiembre será la última.