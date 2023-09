Arguiñano no quiere jubilarse y lo que hace con Atresmedia lo demuestra

El popular y querido cocinero de Antena 3, a sus 75 años, no quiere todavía apagar los fogones de su cocina, sobre todo, después del año más 'rico' en audiencias que ha experimentado.

No hay nadie más querido en la televisión que Karlos Arguiñano. El cocinero vasco, con los 75 años prácticamente recién cumplidos, no tiene ganas de jubilarse y, mucho menos, de apagar sus fogones de Antena 3. Una prueba de esto es que ha renovado su contrato televisivo con Atresmedia, según señala El Confidencial Digital. Esto significa que al chef todavía le quedan fuerzas para seguir regalándonos recetas 'ricas, ricas y con fundamento'. Pero esta renovación no pilla por sorpresa, en realidad, pues fue sellada en verano. Eso sí, por un periodo de tiempo desconocido.

Esto, además, es una reafirmación de la apuesta del grupo de San Sebastián de los Reyes por Arguiñano tras un año muy dulce para el cocinero a nivel de audiencia. De hecho, la pasada temporada fue la mejor de la historia en cuota para Cocina abierta de Karlos Arguiñano, pues acabó con una media de 17,8% de cuota y una mejora de casi dos puntos respecto al año anterior. Además, promedió más de 900.000 espectadores para ser el espacio líder de su franja.

Karlos Arguiñano no quiere jubilación y renueva

Durante todo el trayecto de este último año, el programa de Arguiñano batió dos veces su récord histórico de share: primero el 28 de septiembre con un 21.2% y después el 13 de junio con un 21.3%, su mejor marca desde que fichó por Antena 3 en 2010. Pero la cosa no queda ahí, pues esta renovación llega cuando viene de firmar el mejor verano de su historia (16.8% de media) a pesar de haber emitido reposiciones. Y es que, las recetas del popular cocinero, sus chascarrillos y cómo llega a la audiencia son los ingredientes necesarios y suficientes para seguir queriendo ver este programa.

Además, datos como los que registra Cocina abierta de Karlos Arguiñano demuestran que este programa es, hoy por hoy, uno de los puntales de la programación diaria de Antena 3. Es más, forma junto a La ruleta de la suerte y Antena 3 Noticias 1 el segundo tramo más competitivo de la cadena, solo por detrás del formado por Pasapalabra, El Hormiguero y Antena 3 Noticias 2. Ahora, gracias a esta renovación, Karlos Arguiñano alargará su dilatadísima carrera en televisión, pues este querido cocinero ha estado al frente de fogones y programas en distintas televisiones, como ETB, La Uno, Telecinco y Antena 3.