Mediaset sigue sin saber cómo cerrar la herida: otros tres directivos fuera

El grupo de comunicación que preside Borja Prado tras la salida de Paolo Vasile continúa buscando soluciones para la alarmante caída de audiencias y opta por recambios en sus mandos.

Nadie sabe qué hacer para detener la caída de audiencias de Mediaset, especialmente, claro, quienes lideran el grupo de comunicación después de la salida de Paolo Vasile tras dos décadas a su mando. El mes de enero confirmó que lo que sucedió en el tramo final del año pasado no fue circunstancial, sino que marcaba una clara tendencia. Mediaset ya no puede competir con Atresmedia, el todopoderoso líder de la televisión española, y ahora está más preocupado en que Televisión Española no le acabe superando, actualmente tan solo está 1,1 puntos por encima del ente público.

Hablamos, no nos olvidemos, de Mediaset, el grupo que, en tiempos no tan lejanos, dictaba las normas del consumo televisivo en España, especialmente, claro, por la potencia de Telecinco y todos sus programas de entretenimiento, pero también por Cuatro y su otra forma de entender el ocio de los espectadores.

En Mediaset siguen tomando decisiones para parar esta sangría que se está alargando mucho más de lo esperado y que, a primera vista, no parece de fácil solución, ya que Telecinco sigue apostando por nuevas ediciones de concursos, en principio, ya agotados, y por esa programación endogámica en la que unos espacios se retroalimentan de otros en una agotadora rueda que está comenzando a acabar con la paciencia de los espectadores.

Lo último que se ha conocido es la salida del grupo de tres nuevos directivos que habían trabajando muchos años a la sombra de Paolo Vasile. Así, según informa en exclusiva El Economista, ya no están en Mediaset ni Mariano Blanco, responsable de programas de Actualidad, que sobrevivía en el grupo desde los tiempos de la fusión entre Telecinco y Cuatro, ni Baldomero Toscano, desde hace 13 años director de Producción de Programas en Mediaset, ni Miguel Santiago Vila, que ejercía de director de Nuevos Proyectos desde hace siete años.

Con Borja Prado en la presidencia de Mediaset

Estas decisiones llegan directamente desde la cúpula del grupo italiano, en la que siguen Borja Prado, en calidad de presidente, con Alessandro Salem y Massimo Musolino como consejeros delegados. Jaime Guerra, al frente de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, es ahora el hombre fuerte del día a día de un grupo que sigue buscando soluciones para evitar que la crisis actual se convierta en un desastre absoluto.