El televoto europeo blindó a Israel en Eurovisión, el segundo país más votado

Este sábado se celebró la gran final de Eurovisión, una final que estuvo empañada por la polémica que ha rodeado al certamen desde la primera semifinal y que se agrandó con la descalificación de Países Bajos por un incidente de acoso y con la presencia de Israel en la gran final, algo que provocaba numerosas manifestaciones en todo Suecia.

Desde el jueves por la noche, cuando Eden Golan lograba meter a Israel en la gran final, se produjo un cisma entre la UER y varios artistas de Eurovisión que intentaron lograr que Israel fuera expulsado del certamen. Un boicot al que se sumaron muchas personas en redes sociales, que decidían no ver la final de Eurovisión y no emitir ningún voto para mostrar su descontento con la organización.

Pero parece que esa decisión de no querer votar a ningún país les ha hecho 'efecto boomerang', porque en vez de conseguir que Israel saliera perjudicada, solo lograban que Eden Golan subiera en las apuestas, llegando incluso a colocarse como segunda y amenazando con una posible victoria en la gran final.

Aunque finalmente Israel no logró la victoria y terminó quinta con 375 puntos, el país hebreo ha salido victorioso de Eurovisión en otros aspectos, como el televoto, donde han logrado una gran cantidad de puntos.

Porque Israel ha arrasado en el televoto y se ha convertido en el segundo país que más puntos ha recibido de la audiencia de Eurovisión con 323 puntos, solo 14 menos que Croacia, que era el más votado. De hecho la cosa no termina ahí, porque Israel fue el país más votado en varios países de Europa e incluso en el resto del mundo.

25 of the 36 countries voting had 🇮🇱 eden golan in their top 3 of the televote at eurovision tonight 🤍



europe and the world stands with israel no matter what! 🎗 pic.twitter.com/JjLQuJMkRT