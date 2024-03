Carlos Sobera, aterrado por los gritos de Edu Casanova en lo nuevo de Telecinco

Mediaset ha estrenado 'Mental Master', su nuevo concurso con famosos, con una cuota de pantalla del 11,9% y con el conocido actor como protagonista de la noche por su experiencia con ADDA.

Telecinco vistió este lunes, 25 de marzo, sus mejores galas para darle la bienvenida a la parrilla a una de sus grandes apuestas de la temporada. La cadena de Mediaset daba el pistoletazo de salida a Mental Masters, un programa en el que, tal y como explican desde el propio canal, los famosos que participan en él pondrán a prueba su audacia, su memoria y su agilidad. Un estreno que, además, lideró la noche con una cuota de pantalla del 11,9% y una media de 1.145.000 espectadores.

La dinámica del concurso que presenta Carlos Sobera es muy sencilla: un grupo de seis rostros conocidos pertenecientes al ámbito de la interpretación, el deporte, el cine, la televisión, la música o la moda, entre otros, se enfrentarán a la cápsula de ADDA, una especie de brazo robótico. Cuando el tiempo empieza a correr, ADDA comienza a desplazarse con movimientos 360º mientras la cápsula gira en el aire y se mueve a gran velocidad, llegando incluso a poner a los concursantes boca abajo. Al mismo tiempo que se mueve, los participantes reciben estímulos visuales y sonoros.

Eduardo Casanova y los gritos provocados por ADDA

Una vez que el concursante se sienta en su interior, la cápsula comienza a moverse, llevándoles hasta cuatro torres situadas en las cuatro esquinas del plató de Mediaset, en las que se les irán mostrando distintas preguntas que ponen a prueba su memoria, orientación y sus conocimientos, entre otras destrezas. Una dinámica que, por lo visto, gustó poco a uno de sus concursantes. El participante que consiga superar la desorientación y acertar el mayor número de respuestas en el tiempo estipulado pasa a la final del concurso, en la que tratará de conseguir un premio de hasta 20.000 euros que donará a fines solidarios. En su primera entrega, Santiago Segura, Leticia Dolera, Paco Tous, Kira Miró, Rosa López y Eduardo Casanova, fueron los primeros en enfrentarse a ADDA. De hecho, el actor de Aida protagonizaría gran parte de la noche con sus gritos, que dejaron a Sobera sobrecogido.

"A ver si me va a dar una taquicardia", fueron las primeras palabras del actor al montarse en ADDA. Aunque no sabemos si le dio taquicardia, sus gritos y movimientos provocaron las risas de todos en el plató de Mental Masters. "Me recuerdas a la niña de El Exorcista", no dudó en comentar el presentador ante los continuos giros de cabeza de Casanova. Pese al 'miedo' con el que se enfrentó a la robot del programa, el también director consiguió igualar a Santiago Segura, pero en un tiempo mayor, por lo que no consiguió consagrarse como 'maestro mental' de la noche.

Quien sí lo consiguió fue Leticia Dolera, que se convirtió en la ganadora de los 12.000 euros, de los 20.000 posibles, en la ronda final del programa. La actriz y guionista destinará dicha cantidad a la ONG ‘Sonrisas de Bombay’. Un estreno y un programa que congregó a cientos de espectadores ante la televisión, pero también en las redes, donde no dudaron en dar su más sincera opinión sobre este programa de Telecinco: "Pues me ha encantado #MentalMasters . Concurso dinámico, entretenido y que te permite jugar desde casa. Ah...y acaba a una hora decente".