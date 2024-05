Una cita de 'First Dates' en Cuatro, digna del programa de Juan y Medio

El dating show que presenta Carlos Sobera ofreció este lunes un encuentro que parecía salido de Canal Sur por cómo ocurrieron los acontecimientos... Todo empieza con una llamada.

Si hay un programa que nunca deja indiferente a nadie es el que capitanea Carlos Sobera en Cuatro: 'First Dates'. En el restaurante de Mediaset se han visto todo tipo de encuentros con gran variedad de finales y si bien es cierto que a veces acaban con un triste desenlace, ya se sabe que "el amor siempre vence". Y este ha sido el caso de Ricard que ya participó hace unos meses en el dating show de la cadena con la intención de encontrar el amor, sin embargo, su cita se fue antes de tiempo por un comentario inoportuno.

A pesar de la desafortunada experiencia que vivió el soltero ha regresado de nuevo al programa, esta vez de forma "concertada", ya que una de las espectadoras que vio el episodio de Ricard el día que se emitió la cita en Cuatro, sintió un gran "flechazo" por este y decidió ponerse en contacto con la organización del espacio de Cuatro para que propiciaran el encuentro. Belén es la soltera que estaba detrás de la pantalla el día que se quedó "prendada" del físico y la personalidad de Ricard.

'Flechazo' a primera vista en 'First Dates

El programa comenzaba con una carta escrita por la soltera: “Cuando te vi en ‘First Dates’ quise conocerte”. Al leer estas palabras, Ricard se quedó completamente sorprendido. Durante los primeros minutos de la cena, Belén se encontró un poco nerviosa e incluso descontenta: “Físicamente, me ha parecido un poquito diferente, pero bueno, también la otra vez llevaba una ropa más seria y hoy venía más sport”, señalaba. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la personalidad de él, que hizo que la soltera se sintiera mucho más atraída por su cita.

El gran interés con el que venía Belén hizo que Ricard se sintiera sobrecogido y agobiado por la situación, lo que le impidió actuar con normalidad al principio del encuentro. "Me halaga y a lo mejor por eso me he cortado al principio, ha sido ella la que ha querido conocerme a mí", decía el soltero ante las cámaras del programa. Sin embargo, a medida que la cena fue avanzando, ambos se dieron cuenta de que compartían muchas cosas en común.

Una soltera sintió un flechazo televisivo al ver cómo daban platón a Ricard en #FirstDates13M https://t.co/VKaLYdULde — First Dates (@firstdates_tv) May 13, 2024

Ricard le contaba a Belén que tenía dos hijos, que estaba divorciado y que no trabajaba por tener una minusvalía debido a un accidente de tráfico. Lo mismo le ocurría a Belén, que al tener un problema en el corazón y fatiga crónica no puede trabajar. A pesar de ello, los dos vieron esta similitud como algo positivo, ya que de esta manera podrían tener más tiempo para hacer planes de ocio en común. De hecho, el soltero se atrevió a invitar a Belén a uno de sus planes, a lo que ella respondió aceptando ilusionada.

Todo parecía ir sobre ruedas en esta cita tan especial que acabó con un romántico beso ante el fotomatón del programa. Al final del episodio llegó el momento de conocer la decisión final de cada uno de los solteros y dar la última palabra saber si finalmente querían seguir conociéndose. Aunque Belén bromeó con su respuesta, respondió que estaría encantada de tener otra cita con Ricard. De igual forma, el soltero afirmaba que quería tener con Belén no solo una segunda cita, sino una tercera y las que hagan falta.