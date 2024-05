El vídeo de "El Hormiguero" por el que Lola Lolita lo pasa mal

La influencer acudió al programa de Pablo Motos junto a su hermana y tuvo que revivir algunos momentos que la trajeron malos recuerdos.

Este martes, "El Hormiguero" recibía como invitadas a las hermanas influencers, Lola Lolita y Sofía Surferss. Ambas acudían al programa de Pablo Motos para hablar sobre su trabajo en las redes sociales y aprovechando la visita, Pablo Motos le hacía pasado un mal trago a Lola Lolita mostrando unas imágenes de un ensayo de "El Desafío", programa en el que participará en la próxima edición que ya está grabando Antena 3.

Ese vídeo se lo hizo pasar un poco mal a la influencer, que justo antes de que Pablo Motos lo mostrara exclamaba: "No me puedo creer que vayáis a poner este vídeo en televisión, me muero". Se trataba de un vídeo en el que Lola Lolita lloraba desconsolada tras haberse cortado un dedo, una herida que no la permitía usar la mano en una de las pruebas de "El Desafío".

Y es que la participación de Lola Lolita en "El Desafío" es más que una experiencia para la influencer, que está viviéndolo con mucha intensidad, algo que explicaba el propio Pablo Motos antes de mostrar otro vídeo de otro ensayo de la influencer: "Cuando tienes mucho miedo y te asustas mucho... te dan arcadas".

Lola Lolita lo pasa mal en "El Desafío"

Otro vídeo que no le gustaba nada a Lola Lolita: "Claro, vais a enseñar aquí en exclusiva mis arcadas... Para que veáis lo mal que lo paso". Una escena que desataba las risas de su hermana y que posteriormente explicaría la influencer: "Las arcadas son un síntoma mío de nerviosismo y angustia, no lo puedo evitar".

El vídeo, que pertenecía al ensayo de una prueba de altura, mostraba a una Lola Lolita muy nerviosa y agresiva mientras realizaba la prueba de las plataformas: "Joder, macho... ¡no me puedo mover, coño! Jorge, ni puta gracia". Y es que parece que Lola Lolita se está enfrentando a muchas situaciones en "El Desafío": "Tengo pánico, tengo fobias muy fuertes, esa y la sangre son mis dos únicas fobias".

A pesar de todo, en "El Hormiguero", la influencer ha reconocido estar pasándoselo muy bien durante las grabaciones de "El Desafío".