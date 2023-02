Hay Jorge Javier para rato, la salida de Hughes y 'expertos' en el 'Barçagate'

A diferencia de lo que se escucha por ahí, las cosas en Mediaset serían menos simples de lo que parecen: ni unos son tan fáciles de despedir ni otros tienen la sartén tan por el mango. Pero lo de Mediaset no es lo único que se mueve.



Es un hecho: lo de Mediaset se ha convertido en un culebrón que tiene pendiente a buena parte del panorama audiovisual, y más allá, ya que las derivadas afectan a otros ámbitos, desde la política a la economía. Y es que desde que se conociera la salida de Paolo Vasile, llevamos semanas de quinielas.



Con esos mimbres, no es extraño que estas semanas, en algún local de restauración cercano a la sede de Mediaset, en el distrito madrileño de Fuencarral, se hayan podido escuchar todo tipo de quinielas sobre el futuro del grupo.



Lo que sí parece estar claro son dos cuestiones. Una, que la salida de Jorge Javier Vázquez, cada vez más endiosado y politizado, no es tan sencilla como podría parecer. El blindaje póstumo de Vasile a su mayor activo -y también su mayor creación de problemas- hace difícil una decisión rápida. Mientras tanto, ya se augura que hay Jorge Javier para rato porque los gestores, en primer lugar, tienen que poner orden por arriba para ir deshaciendo los nudos gordianos colocados por el antecesor.



Y ahí es donde entra lo de Borja Prado. Porque, a pesar de las invocaciones de algunos al expresidente de Endesa, ahora de Mediaset España, quienes sí saben cómo van las cosas por ahí apuntan que Prado es una figura que manda lo justo. Cierto es que ahora es más escuchado que antes, pero también que quienes cortan el bacalao vienen de fuera y que el verdadero poder fáctico -ya lo hemos dicho- es Alessandro Salem.



Por lo pronto, los cambios han comenzado por la directiva, sacando a un 'pope' como Leonardo Baltanás. Pero, como ha recordado cierto directivo de una conocida productora, “lo de Mediaset es como mover un gigantesco navío de carga: una cosa es que gires el timón y otra cuando se complete el giro”. Pues eso.

Cambios en ABC

Donde también andan de cambios es en el buque insignia de Vocento, ABC, con la salida de varios redactores y con la de uno de sus principales columnista, Hughes, que ha dejado la histórica cabecera como consecuencia del nuevo giro efectuado por el flamante jefe de Opinión, Diego Garrocho, bajo la autoridad de Julián Quirós.





El albaceteño, según parece, se sintió ninguneado por volver a las crónicas de televisión y decidió decir adiós, poniendo punto final a una relación de varios años tras su fichaje, una vez descubierto por La Gaceta en su etapa con Carlos Dávila como director.



Pero no es la única novedad, ya que ABC también ha anunciado el fichaje de la catedrática Charo Sádaba como Defensa del Lector del rotativo.

Tatxo (Benet) y el 'Barçagate'

“España nos roba”. El lema, tan querido de los 'indepes' para justificar lo suyo, se ha trasladado corriendo a lo de los pagos del Barça a Enríquez Negreira. Ha faltado tiempo para que el otro 'capo' de Mediapro, Tatxo Benet, haya salido a soltar humo para, en un triple salto mortal, emplear el claim en auxilio del club que tantos beneficios ha reportado a su empresa.



A Benet, socio de andanzas y negocios de Jaume Roures, se le atribuye el enlace de Mediapro con los sectores 'indepes' más vinculados a Puigdemont -los de ERC son competencia del otro.





Curiosamente, ni uno ni otro parecen haberse pronunciado, en el momento de escribir estas líneas, sobre el juicio por sobornos a sus aliados empresariales en Argentina. Lo cierto es que Mediapro ya tiene algo de experiencia en dicho campo, como se vio en lo de su filial estadounidense, donde tuvieron que llegar a un pacto con indemnizaciones millonarias.



Que ahora Benet se pasee por TV3, prácticamente una finca de Mediapro, dando lecciones sobre este tema está más que justificado. Algo saben de esos asuntos.