Mariló Montero deja claro que 'Zorra' no le representa con recado incluido a TVE

La colaboradora de 'Espejo Público' argumenta que es una canción que debe representar a España y no solo a un colectivo o a una cadena como RTVE. Susanna Griso incluso apunta... al Gobierno.

A estas alturas de la película nadie en este país se va a quedar sin dar su opinión sobre la canción que representará a España en Eurovisión. No sabemos si 'Zorra' de Nebulossa gustará al público europeo pero lo que está claro es que el polémico tema ha creado un cisma en nuestra sociedad como pocas veces antes se había visto. Y en el meollo de la cuestión se han metido este martes en 'Espejo Público', con Mariló Montero dejando claro que a ella no le representa y lanzando una indirecta hacia TVE y con la Susanna Griso más directa, que no dudaba en meter directamente en el asunto al Gobierno de Pedro Sánchez.

Gran parte de los argumentos de los defensores de la obra del estrambótico dúo valenciano se basan en el mensaje que transmite. Según ellos se trata de una reivindicación del feminismo, de los derechos de la mujer y del colectivo LGTBi así como una resignificación de la propia palabra “zorra”, tradicionalmente entendida con contexto negativo. Pues bien, Mariló Montero ha dado su opinión y desde luego siente que la letra de 'Zorra' está lejos de representarla como mujer.

“A mi me dice Susanna o le digo yo ‘zorra’ y a mi me puede soltar un bofetón porque en ningún momento yo sé que ella va a entender que con esa palabra yo le voy a decir que eres independiente, autosuficiente, potentísima o influyente. Ni se me ocurre”, argumentaba en un momento del debate la colaboradora navarra, que a continuación apuntaba al descenso en la calidad musical de las canciones elegidas y mandaba ese dardo a la cadena pública.

No debe representar solamente a RTVE, representa a toda España por mucho que digan lo contrario. Entonces, sí que me gustaría que fuera realmente un concurso musical y de calidad y no tiene nada de eso. Es una canción divertida simplemente para bailar en fiestas, bodas, bautizos, comuniones

Susanna Griso apunta directamente al Gobierno

Por su parte la presentadora del magacín matinal de Antena 3, Susanna Griso, ha llegado a asegurar que todo es parte de una campaña de TVE y del propio Gobierno para ganarse al colectivo LGTBi. “Hay una intención por parte del Gobierno español, de TVE y los que están detrás de esta canción de quedar bien en Eurovisión trabajándose a esos colectivos que son los que apoyan mayoritariamente ese festival. No nos engañemos”, apuntaba la periodista.

Hay que recordar que hasta el propio Pedro Sánchez salió a defender el tema en La Sexta con Ferreras afirmando que a la ‘fachosfera’ le hubiera gustado más que fuera el ‘Cara al sol’ la canción elegida en vez de esta. No solo ha sido él sino varios miembros del Ejecutivo y de partidos que forman parte del mismo como Sumar los que se han sumado a la polémica de manera populista para ganar adeptos.