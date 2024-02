Juan del Val se gana enemigos por sus palabras sobre 'Zorra' de Nebulossa

El polémico colaborador de Atresmedia no pudo reprimirse, y habló alto y claro, al soltar su crítica en La Sexta sobre la propuesta que nos representará en Eurovisión 2024.

El tema del fin de semana ha sido -y es- sin duda la victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest con Zorra. Y con esta final todavía en la mente, que además triunfó en audiencias, Nuria Roca iniciaba este domingo su programa de LaSexta, que además obtenía un 4,5% de cuota de pantalla y una media de 443.000 espectadores, poniendo sobre la mesa a la representante de Eurovisión 2024. Y, como era de esperar, no podía faltar la reacción de uno de los colaboradores de La Roca, Juan del Val, a la canción que representará a España en Malmö.

La presentadora de Atresmedia sería la primera en opinar sobre la canción de María Bas y Mark Sasousa y no dudó en confesar que, tras escuchar el tema, le había "encantado". "Yo he escuchado la canción... No he seguido el Benidorm Fest porque no soy muy fan, pero he escuchado el tema y me encanta. ¡Me gusta!", compartía la periodista, dando así paso al resto de colaboradores para que hablasen del asunto. La mayoría de ellos mostraron su entusiasmo, menos uno.

Juan del Val habla de 'Zorra' de Nebulossa

Berni Barrachina se declaraba "fan de todo el movimiento eurovisivo", señalando que le encanta posicionarse en este tipo de eventos. Por su parte, Del Val se declaraba "también fan" del certamen. Eso sí, con cierta ironía. "Juan, así no se puede venir. Toda España está hablando de Zorra", le regañaba Marta Critikian, quien consideraba que podía "quedar en buen lugar". Aunque había mucho entusiasmo en el magacín de LaSexta, el escritor soltó su opinión: "He escuchado a la cantante [María Bas] y decía que era una canción necesaria. A ver…", comenzaba el marido de Nuria Roca.

"La canción tiene un significado. Es un himno, es la que tiene más mensaje alrededor", defendía Nacho García. Pero Del Val consideraba que la reivindicación del tema "es un poco antiguo. Es algo de los 80, ¿no?". "Bueno, es una canción de liberación, de cómo una mujer de 50 años reivindica su libertad", señalaba Barrachina. Una reivindicación que fue, inmediatamente comparada con el Ay, mamá de Rigoberta Bandini. "Bueno, no compares", soltaba la presentadora de La Roca para que después una de las colaboradoras recordarse que ha sido el dúo el que se ha proclamado "heredero" de la esencia de la canción de la artista barcelonesa.

"Igual, estamos perdiendo un poco la esencia. Yo cuando pienso en Eurovisión, pienso en canciones. Da un poco más igual el mensaje, ¿no?”, opinaba la periodista. "El mensaje importa en Eurovisión", defendía Barrachina, recordando las dos últimas victorias de Ucrania en el certamen. Además, el colaboradora consideraba Zorra un buen tema, pero ponía en duda que lograse un buen puesto en Eurovisión. Juan del Val apoyaba esta parte, que es una canción que será un éxito en listas y en discotecas. "Soy una zorra' se va a cantar en una fiesta todo el rato. Va de eso", expresaba. Tras ello, la presentadora dio paso a otros temas de actualidad del día.