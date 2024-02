Marta Robles hunde a Carla Barber con un baño de sinceridad y descoloca a Griso

La doctora especializada en cirugía estética suele generar un agrio debate a su alrededor por sus constantes intervenciones quirúrgicas y la periodista no se anduvo por las ramas con ella.

Carla Barber lleva años generando un intenso debate a su alrededor por las constantes intervenciones estéticas a las que se somete y este jueves durante su visita al plató de Espejo Público de Susanna Griso en Antena 3 volvió a quedar patente que la modelo provoca multitud de opiniones dispares.

Y es que el magacín matinal de Atresmedia abordaba el asunto de la cirugía estética y recibía a la doctora Barber, conocida profesional de la cirugía estética y famosa para el gran público por sus titulares en la prensa rosa.

Según señaló Griso, "podemos decir que ella, médica estética, ha predicado con el ejemplo porque ella misma se ha hecho varios tratamientos de medicina y, bueno, pues, aquí tienen el antes y el después", anunció mostrando las imágenes que dejaban claro como ha cambiado su rostro radicalmente en los últimos tiempos.

Cuestionada sobre si ahora se sentía más cómoda, Carla insistió en que siempre se había sentido cómoda y defendió que "lo único que hago es cuidarme a todos los niveles. Me cuido la alimentación, me cuido haciendo deporte y me cuido, pues, haciéndome tratamientos de estética".

Diferencia de opiniones entre Marta Robles y Carla Barber

Fue entonces cuando la colaboradora Marta Robles tomó la palabra para recordar que "hace muchos años entrevisté a uno de los mejores cirujanos de Brasil y le dije, ¿alguna vez le dices no a alguna persona que llega a tu clínica?... Y me dijo: Ayer me llegó una señora y me dijo que le operara la nariz y le dije: no, no yo a usted no le puedo tocar el alma". A continuación, la periodista se dirigió a Barber para soltarle un sonoro y totalmente sincero rejonazo: "Me gustaría saber cuántas veces dices tú, no, porque yo te veo así y estás estupenda pero, francamente, te veo más guapa en el antes". Claro que la también influencer no se iba a quedar callada: "Pues mira, es que en el antes tengo 14 años menos, por eso quizás a lo mejor me ves mejor".

Tomas y dacas al hilo de la cirugía estética y sus límites que si bien supusieron para Espejo Público un crecimiento en cuota de pantalla este jueves del 12.7% (frente al 12.6% del día anterior) se tradujo en una caída de espectadores hasta los 322.000 (frente a los 335.000 del miércoles).