La noticia sobre las Campos que Lorena García se negó a comentar

La copresentadora de Espejo Público se queda incrédula en antena ante una información relacionada con Terelu y Carmen Borrego relacionada con María Teresa Campos

‘Espejo Público’ se ha convertido en uno de los programas más críticos con las Campos desde la muerte de su madre, María Teresa Campos. Así, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego se han mostrado muy molestas en diversas ocasiones con el programa presentado por Susanna Griso, sobre todo con Gema López. Este enfado puede ir todavía a más después de la reacción que han tenido Lorena García y todos los que estaban en plató respecto a una nueva información alrededor del clan familiar.

La reacción de @LorenaGDiez al ver la noticia del uso de las cenizas de #mariateresacampos pic.twitter.com/MgrXoOKGok — TVMASPI (@sebas_maspons) October 6, 2023

El programa de Atresmedia se hacía eco de una información que afectaba a Terelu Campos y a Carmen Borrego justo después de criticar la reacción de la colaboradora de ‘Así es la vida’ cuando la Prensa le preguntaba por la calle. Y es que Borrego pedía que por favor la dejaran porque "mi vida es privada". En ese momento, en el pantallón de ‘Espejo Público’ se podía leer el siguiente titular: "Las Campos se hacen un collar con las cenizas de María Teresa y lo convierten en un regalo". Justo entonces, Lorena García no se podía cortar y soltaba un "nooooo" de incredulidad.

La cara de Lorena García era un poema y se llevaba las manos a la boca como demostrando que no podía creerse algo así. Mientras ‘Espejo Público’ emitía el sonido de unos grillos a la vez que sus colaboradores se quedaban en silencio. "Perdonadme, soy muy efusiva pero es que no me ha podido salir otra cosa", aseveraba mientras Alonso Caparrós no podía contener la risa. "Ojalá sea verdad", decía el ex colaborador de ‘Sálvame’. "No es un fake, es una noticia que publican nuestros compañeros de Look", aclaraba Gema López.

Sin comentarios.

"Yo no quiero comentar esta noticia", aseveraba la copresentadora. "Pero esto es viable porque las empresas funerarias te dan la opción de convertir las cenizas en un diamante o en una joya", comentaba Lorena García. "yo también me voy a abstener de comentar nada, mi reacción lo dice todo", apuntó la sustituta de Susanna Griso. Por su parte, Gema López defendía que "cada uno tiene derecho de hacer con las cenizas de su madre lo que considere pero esto va a generar polémica y no sé si están preparadas para más polémicas".

