Espejo público toma medidas drásticas contra una famosa colaboradora 

Apenas han pasado unos meses desde que el programa incorporara a a sus filas a una famosa celebrity, pero los resultados obtenidos han precipitado su drástica salida de pantalla.

Ya es habitual que muchos programas acojan en sus espacios de tertulia a personajes públicos que solo son conocidos por los titulares que dejan sus andanzas en el plano social, algo que puso de moda Telecinco y que ahora copian los que, durante años, han sido rivales en la pequeña pantalla.

El público ha sido testigo de cómo muchos de los personajes denostados por Mediaset se han ido incorporando a las filas de Mañaneros bajo el beneplácito de la cadena pública, que ha intentado sacar el máximo partido a la llegada de rostros como Terelu Campos o Alba Carrillo para dar un impulso a su audiencia en diferentes formatos de la parrilla.

Una apuesta arriesgada

Lo mismo ocurría hace unos meses con la periodista Gema López, que volvía a su antigua casa tras años en Telecinco, para ponerse al frente de la mesa de tertulia social de Espejo Público, para darle un nuevo aire al programa en la forma de afrontar su sección del mundo rosa. Con la llegada de Gema, ya hemos podido observar cómo el recurso de Sálvame de mostrar su zona de trabajo, fuera del decorado del plató, se ha incorporado al producto de Antena 3, usando ahora también, los camerinos en el directo.

Espejo Público lleva para para hablar de los problemas de los agricultores al terrateniente Cayetano Martinez de Irujo.



"Yo estoy desesperado porque he pasado el peor año de mi vida"😂😂😂



Esto sí es terrorismo, pero mediático.#TractoradaNacional pic.twitter.com/0x5KUlPQNA — Alejandro Plana 🔻 (@aplana_) February 9, 2024

Sin embargo, el pase de Alberto Díaz Cabezón, también de Mediaset a Atresmedia, sirvió también de llave para tirar del recurso del famoso y el favor recayó en la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, Gloria Camila, que se incorporaba a la sección de crónica social el pasado mes de septiembre, siguiendo la estela de Laura Fa, Pilar Vidal o Alonso Caparrós.

Su estreno en Antena 3 fue todo un éxito y muchos incluso llegaron a pensar que empezaba una nueva era de 'salvamización' en la cadena. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Al haber estado en realities y programas del corazón marca de la casa en Mediaset, Gloria Camila era un elemento extraño en el elenco de colaboradores con el que cuenta Susanna Griso en su programa.

Gloria Camila, despedida fulminantemente de Antena 3 por lo sucedido en ‘Espejo Público’ https://t.co/Gqqwegltzo pic.twitter.com/Qx0hdEx9wc — ¡Cuánto Daño! (@cuantodanio) February 10, 2024

Un hecho que se ha confirmado, pues los datos no han acompañado las intervenciones de Gloria Camila y parece que Griso ha decidido rescindir la vinculación contractual de la colaboradora tras su bajo impacto. La decisión, que ha pillado por sorpresa a la hija de “la más grande” parece ser definitiva y pone de manifiesto que la audiencia de la cadena no se conforma con perfiles que no aportan un valor añadido a sus intervenciones.