Elvira Lindo la lía en El País con los invitados “de derechas” de Almeida

La boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sigue dando de qué hablar sobre todo entre la izquierda patria, que se agarra a un clavo ardiendo incluso aún a riesgo de caer en el absurdo. Es lo que le ha pasado a la escritora Elvira Lindo, que en un artículo en El País criticaba que los invitados al enlace con Teresa Urquijo fueran “de derechas”.

Es inaudito que el alcalde de una ciudad como Madrid, de la que se supone, o al menos de eso presumen, diversidad y tolerancia, no acogiera en su fiesta más que a personas de la derechota" señalaba Elvira Lindo en El País en tono despectivo hacia los invitados de la boda de Almeida.

Sin embargo, esta crítica un tanto fuera de lugar se le ha vuelto en contra la escritora de Manolito Gafotas, que ha recibido miles de contestaciones entre la ironía y la falta de consistencia de sus argumentaciones. “Supongo que los novios invitarán a su boda a quienes les dé la gana ¿no?”, indicaban a Elvira Lindo.

Otros señalaban a la escritora que “ahora hay que hacer una lista de invitados paritaria, resiliente y equilibrada” o “lo correcto hubiera sido que Almeida le diera la lista a Elvira Lindo y que invitara a quien le saliera del higo” o “que no haya pasado previamente la lista de invitados a la autoridad competente para que fuera aprobada. Como si uno fuera libre de invitar a su boda a los familiares, amigos y conocidos que tenga a bien”.

El artículo de Elvira Lindo en El País ha sido un cúmulo de sarcasmos hacia la escritora, como indicarle que “hay que nacionalizar las fiestas de casamiento y devolverlas al pueblo” o “aplicarle una intervención estatal por el 155 de la boda del alcalde”. “A lo mejor es que Elvira Lindo esperaba que Almeida invitara a Pedro Sánchez y a Irene Montero a su boda”, le recriminan.

¿Qué me dices, que no invitó a Otegi, a Pablo Hasel y al tipo que le llamaba Carapolla en la radio y que recientemente ha tenido que pagar 40.000€ a Alfonso Rojo?



Mira que solo invitar a amigos y familiares... Este tipo no tiene escrúpulos, un psicópata de esos.