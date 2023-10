Carlota Corredera usa a Rociíto, ataca a Ana Rosa y se ‘auto-veta’ en Mediaset

La conocida periodista, icono de Sálvame y Deluxe, rompe su silencio para hablar de su inesperado despido de Telecinco y carga directamente contra la dirección de la cadena.

Carlota Corredera ha roto su silencio tras su acelerada salida de La Fábrica de la Tele y por ende de Mediaset España. La periodista gallega fue una de las afectadas por el ERE, tras la cancelación del universo Sálvame, y desde entonces no ha opinado directamente sobre esta abrupta salida de Telecinco, después de varios años siendo un referente de la cadena.

Ahora Corredera ha concedido una entrevista en la que habla de su despido, carga contra Mediaset por las formas y se cierra ella misma las puertas no sólo por las críticas a la nueva dirección del equipo de Alessandro Salem sino porque se ofrece sin tapujos a trabajar en Atresmedia, otra cosa es que allí la quieran…

“Es el año en el que estoy despertando, porque es verdad que yo creo que el año pasado fue un año en el que estaba con demasiada anestesia, demasiado en shock por tantas cosas que había vivido en los últimos tiempos. Este ha sido el año de levantar la cabeza, de resurgir”, dice en el Huffington Post.

Corredera ha hecho alusión a las palabras de un ex director de Mediaset que ha asegurado recientemente que “enarboló una bandera excesiva” con el tema de Rocío Carrasco, Rociíto. “Habían pasado muchas cosas, muchas desagradables. Nadie está preparado tampoco para pasar de cien a cero”, comenta. Además, tiene palabras para expresar sus inseguridades ante esta nueva etapa. “También estoy renaciendo en ese sentido. Ahora el volar solar... Tiene la adrenalina de la emoción de lo desconocido y también tiene la adrenalina de las inseguridades, de los miedos”, expone.

Sin embargo, cuando es preguntada por su salida de Telecinco le cuesta hablar y prefiere esperar pero lanza una seria advertencia sobre el futuro: “Yo no estoy preparada todavía para hablar de eso, porque además de que fue muy doloroso, todavía tengo que acabar de encajar muchas cosas que sucedieron y todavía me falta perspectiva”, expresa. “Mi salida y el final de mi carrera en Mediaset es una historia que tiene que ser reposada antes de ser contada”, sentencia dejando entrever que en algún momento relatará todo lo vivido en los pasillos de la cadena de Fuencarral.

Y, sin pelos en la lengua, habla del fracaso en audiencia de Ana Rosa Quintana, quien con su TardeAR ha sustituido a Sálvame. “Mediaset está pasando un momento muy malo, muy grave y terrible en cuanto audiencias” y se compara con lo nuevo: “Siempre se ha tenido la sensación de que éramos como la oveja negra” y es contundente contra el nuevo modelo de televisión que han implantado los de Salem: “el código ético a mí me parece que es directamente censura”.

Corredera se ofrece a Antena 3

En lo referente a su nueva etapa profesional, expresa su deseo de volver a hacer documentales de televisión e incluso de presentar algún programa como ya hiciera en su pasado televisivo.

Así que en la citada entrevista le preguntan directamente si se ve presentando algún programa y fichando por Antena 3. “Pues si me llaman allí me tendrán. Si yo encajo en el proyecto y el proyecto encaja en mí”, asegura sobre la cadena con la que compitió con anterioridad. “Yo siempre lo digo, yo soy un soldado a la reserva y en cuanto me llamen, me iré a la trinchera”, explica con cierto tono jocoso.