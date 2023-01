Pedro Ruiz se mete en el jardín de la salud mental y las redes estallan

El presentador y humorista catalán lanza un mensaje en Twitter en el que, a cuenta del terrible aumento de los suicidios, considera que la fortaleza "la trabaja uno mismo".

Pedro Ruiz está por encima de todo, al menos, así parece que se cree él. Es muy libre, solo faltaba, de opinar de lo que le venga en gana. Y eso es lo que hace el humorista catalán desde hace mucho tiempo. Y lo hace, sobre todo, a través de Twitter. Como excelente conocedor del mundo de la televisión por dentro que es, son habituales sus diatribas contra Telecinco por la "calidad" de alguno de sus programas.

De hecho, ayer mismo se dio un paseo por las diferentes televisiones para ver qué se estaba cociendo en las diferentes cadenas y, curiosamente, se felicitó por el nuevo tono que, a su juicio, tenían algunos de los programas que estuvo viendo. "Pasé el domingo en casa y me paseé por las teles. Me atrevo a decir que los programas de cotilleo de Mediaset han bajado el tono. Nada espectacular pero sintomático. Nada es eterno. Veremos".

Pasé el domingo en casa y me pasee por las teles. Me atrevo a decir que los programas de cotilleo de @mediasetcom han bajado el tono. Nada espectacular pero sintomático. Nada es eterno. Veremos. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) January 30, 2023

El siguiente tweet en el TL de Pedro Ruiz no hablaba, precisamente, sobre televisión, sino sobre un asunto absolutamente candente y que, pese a ello, no estaría de más que, incluso, fuera más protagonista del debate público. No es otro que la salud mental.

Leo que los suicidios no dejan de crecer. Y las visitas a psicólogo. Y los nuevos traumas. Mis padres, tíos y abuelos pasaron -como todos- momentos duros. Y salieron por sí mismos. Está bien pedir ayuda. Pero la fortaleza la trabaja uno mismo. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) January 27, 2023

El mensaje del presentador y humorista catalán fue el siguiente: "Leo que los suicidios no dejan de crecer. Y las visitas a psicólogo. Y los nuevos traumas. Mis padres, tíos y abuelos pasaron -como todos- momentos duros. Y salieron por sí mismos. Está bien pedir ayuda. Pero la fortaleza la trabaja uno mismo" y rápidamente recibió multitud de respuestas, la mayoría negativas, en esa misma red social.

Entre estas destacada, por ejemplo, la de la periodista de El País Luz Sánchez-Mellado, tuitera habitual, que no cree que el mensaje de Pedro Ruiz ayude, precisamente, a las personas que están sufriendo problemas en su salud mental. "Estimado Pedro, siendo cierto lo que dices, creo que tu mensaje no ayuda a quien se siente perdido. Mi madre, estoy segura, pasó una depresión mayor sin dejar de limpiarnos los mocos y tirar del carro. Si hubiera recibido ayuda igual hubiera sufrido menos. Y nosotros de verla".

Estimado Pedro, siendo cierto lo que dices, creo que tu mensaje no ayuda a quien se siente perdido. Mi madre, estoy segura, pasó una depresión mayor sin dejar de limpiarnos los mocos y tirar del carro. Si hubiera recibido ayuda igual hubiera sufrido menos. Y nosotros de verla. — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) January 29, 2023

Otros comentarios críticos con lo escrito por Pedro Ruiz también tuvieron su recorrido en las redes sociales.

Pedro, tienes un sesgo muy feo. A veces hay que pararse a pensar el por qué de las cosas, ir a los datos disponibles, y ver las limitaciones que había antes para hacer estadística. aparte del factor cultural y que antes fuese un tabú, algo que no tienes en cuenta, al parecer. pic.twitter.com/RP9uiPKMSk — ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ 👉 Gordan 👈 (@Devlinus) January 29, 2023